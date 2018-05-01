"فيصل بن عبدالرحمن": أدرك ولي العهد هذه الحقيقة.. فكان حلم "القدية" واقعاً

قال: بناء الأوطان القوية لا يتم إلا بأيدي المخلصين من أبنائها الذين لا يملون التفكير

قال الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز إنه لا يتم بناء الأوطان القوية إلا بأيدي المخلصين الطامحين من أبنائها، أولئك الذين لا يملون التفكير والابتكار لتحقيق حلم الأوطان وتقريب أماني المواطنين مهما كانت بعيدة.

وأوضح: "ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، نموذج شبابي رائع رائد طموح، ويعد بحق فارس التغيير ورائد الإصلاح ومجدد شباب المملكة، يثبت، يوماً بعد يوم، أنه علم بارزً من أعلام هذه المرحلة الاستثنائية من المواجهة الوطنية والرؤية الواثقة الوثابة من أجل الحياة الآمنة المستقرة في معركة المملكة الكبرى التي تخوضها لتواصل مسيرتها الرائدة في صياغة مستقبل مشرق للبلاد وشبابها الواعد".

وأضاف: "لقد أعلن ولي العهد في سبيل سعيه لتحقيق اقتصاد متعدد المصادر لا يقوم على النفط وحده، عن إنشاء مشروعات عديدة تنموية واستثمارية، وعلى رأسها مشروع القدية، وهو مشروع لأكبر مدينة ترفيهية في العالم، وذلك في الثامن من أبريل 2017م".

وبين: "وها هو الحلم يتحقق بأن نرى ويرى العالم من حولنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يدشن هذا المشروع العملاق لينطلق العمل الجاد في تنفيذه، كما خطط له إيذاناً بـانـطلاق أعـمال الـبنية الـتحتية فـي المشـروع رسـمياً، والـذي مـن الـمقرر الانـتھاء مـن الـمرحـلة الأولـى مـنه فـي الـعام 2022".

وتابع: "لقد أدرك سمو ولي العهد بنظرته المستقبلية الواعية حقيقة أن نحو ثلثيْ مـواطني السعودية ھم تحت سن 35 عاماً، وهم في حاجة ماسة للعمل أولاً، فلا بد من إيجاد فرص عمل لائقة ومجدية ومفيدة لهم ولبلادهم، وثانيا ھـناك حاجة كبيرة لما يوفره مشروع القدية من الأماكـن الترفيھية الجاذبة لھم".

واستطرد: "إن المشروع بكل جدارة واستحقاق يمثل دعماً قوياً وحافزاً مهماً لجذب الزائرين بوصفه عاصمة المغامرات المستقبلية، وسيصبح خيارهم الأول والوجهة المفضلة؛ لتقديمه العديد من الأنشطة النوعية التي تم اختيارها بعناية فائقة، كما أنه سيحقق -بمشيئة الله- منافع اقتصادية واجتماعية قيّمة للوصول إلى ما يصبو إليه قادة هذه البلاد والمجتمع السعودي من تقدم ورُقي، بوصفه أفضل الوجهات الترفيهية المهمة التي تقدم خيارات متنوعة تجذب العائلات والأصدقاء للاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات، واكتشاف المواهب وتطويرها، وصقل مهارات الشباب السعودي وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات".

وأردف: "من هنا، فإن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- يؤكدان أن مشروع "القدية" بما يلقاه من رعاية ودعم سيحقق بإذن الله للشباب رغباتهم في الترفيه الواعي المفيد".

وزاد: "إن مصدر سعادتنا نحن أبناء المملكة العربية السعودية بمثل هذا المشروع الضخم -مشروع القدية الترفيهي- أنه أحد حلقات سلسلة من المشاريع الكبرى التي وعد بها سمو الأمير الطموح محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لدعم وتنمية القطاعات الكبيرة والجديدة في المملكة؛ وذلك لتحقيق عائد استثماري لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق النقلة التطويرية الرائدة التي نحلم بها".

وواصل: "إننا بهذه المناسبة لنهنئ أنفسنا ووطننا وقيادتنا ونشد على يدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين الذي حمل على عاتقه -حفظه الله- مسؤولية تحقيق هذا المشروع الحلم، راجين من الله تعالى العون له وأن تصبح هذه المدينة بإذن الله، معلماً حضارياً بارزاً ومركزاً مهماً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة".

ونوه إلى أن "اليوم نقول للعالم، وبكل فخر، إننا بتضامننا وتضافر جهودنا مع ولاة الأمر قادة هذه البلاد سيكون بإذن الله الحلم حقيقة ماثلة للعيان، وستبقى بصماته شاهدة لهذه القيادة الشابة الواعية لسمو الأمير محمد بن سلمان على مدى التاريخ".

واختتم قائلاً: "هذا المشروع الرائد يأتي ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومتميّزة داخل المملكة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب، فحفظ الله تعالى بلادنا وحقق على أيدي قادتها المزيد من أحلام شبابها وجميع مواطنيها".