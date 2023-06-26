واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج.

أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية.

في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-26 أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية. واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440 02:23 PM

في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج" "آل مغيرة" أصدر قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات





A A A





2 مشاركة

أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية.

واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج.