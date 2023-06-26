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في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج"

"آل مغيرة" أصدر قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات

أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية.

واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج"
سبق

أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية.

واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
02:23 PM

في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج"

"آل مغيرة" أصدر قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية.

واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,269
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