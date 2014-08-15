النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض بالنيابة: تفعيل المبادرات أبرز خبرات المملكة التنظيمية

رفع التهنئة للقيادة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح الحج

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال أمير الرياض بالنيابة: شرف الخدمة والاهتمام بالحرمين الشريفين تتجلى في مناسبة الحج تحت إشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين وجهود ميدانية عظيمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا والمشاركين من رجالات الأمن وقطاعات الدولة كافة وما أثمرت عنه هذه الجهود من مستوى متميز في سبيل راحة الحجاج وقضاء نسكهم في أمان واطمئنان.

وأضاف: العمل على تفعيل المبادرات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 أسهم بفضل من الله في إبراز خبرات المملكة التنظيمية المتطورة وقدراتها من تاريخ التأسيس إلى حاضر النهضة والرقي، إخلاصاً منها لهذا الواجب الديني وابتغاء لوجه الله تعالى في خدمة هذا الركن العظيم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض بالنيابة: تفعيل المبادرات أبرز خبرات المملكة التنظيمية
سبق

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال أمير الرياض بالنيابة: شرف الخدمة والاهتمام بالحرمين الشريفين تتجلى في مناسبة الحج تحت إشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين وجهود ميدانية عظيمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا والمشاركين من رجالات الأمن وقطاعات الدولة كافة وما أثمرت عنه هذه الجهود من مستوى متميز في سبيل راحة الحجاج وقضاء نسكهم في أمان واطمئنان.

وأضاف: العمل على تفعيل المبادرات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 أسهم بفضل من الله في إبراز خبرات المملكة التنظيمية المتطورة وقدراتها من تاريخ التأسيس إلى حاضر النهضة والرقي، إخلاصاً منها لهذا الواجب الديني وابتغاء لوجه الله تعالى في خدمة هذا الركن العظيم.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
07:31 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:05 AM

أمير الرياض بالنيابة: تفعيل المبادرات أبرز خبرات المملكة التنظيمية

رفع التهنئة للقيادة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح الحج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,701

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال أمير الرياض بالنيابة: شرف الخدمة والاهتمام بالحرمين الشريفين تتجلى في مناسبة الحج تحت إشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين وجهود ميدانية عظيمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا والمشاركين من رجالات الأمن وقطاعات الدولة كافة وما أثمرت عنه هذه الجهود من مستوى متميز في سبيل راحة الحجاج وقضاء نسكهم في أمان واطمئنان.

وأضاف: العمل على تفعيل المبادرات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 أسهم بفضل من الله في إبراز خبرات المملكة التنظيمية المتطورة وقدراتها من تاريخ التأسيس إلى حاضر النهضة والرقي، إخلاصاً منها لهذا الواجب الديني وابتغاء لوجه الله تعالى في خدمة هذا الركن العظيم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,838
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,774
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,757
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,862

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة