النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمري" مديرًا لفرع النقل ببيشة

باشر المهندس عبدالله ظافر العمري، أمس الأحد، عمله مديرًا لفرع وزارة النقل بمحافظة ‫بيشة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العمري" مديرًا لفرع النقل ببيشة
سبق

باشر المهندس عبدالله ظافر العمري، أمس الأحد، عمله مديرًا لفرع وزارة النقل بمحافظة ‫بيشة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
01:04 PM

"العمري" مديرًا لفرع النقل ببيشة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
243

باشر المهندس عبدالله ظافر العمري، أمس الأحد، عمله مديرًا لفرع وزارة النقل بمحافظة ‫بيشة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,428
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة