باشر المهندس عبدالله ظافر العمري، أمس الأحد، عمله مديرًا لفرع وزارة النقل بمحافظة بيشة.
"العمري" مديرًا لفرع النقل ببيشة
باشر المهندس عبدالله ظافر العمري، أمس الأحد، عمله مديرًا لفرع وزارة النقل بمحافظة بيشة.
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"العمري" مديرًا لفرع النقل ببيشةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-12
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
01:04 PM
"العمري" مديرًا لفرع النقل ببيشة
باشر المهندس عبدالله ظافر العمري، أمس الأحد، عمله مديرًا لفرع وزارة النقل بمحافظة بيشة.
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