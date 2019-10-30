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بيع تذاكر عرض "كراون جول" مستمر.. وآل الشيخ: مستحيل "أفوتها"

تتواصل عمليات بيع تذاكر عرض WWE ‪كراون جول، الذي سيقام في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الثامنة من مساء الغد، بتنظيم من هيئة الترفية ضمن موسم الرياض.

وغرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، داعيًا الجماهير لسرعة شراء التذاكر، وقال: "ترا ما بقى تذاكر واجد لـ WWE، وعرضهم بكرة الحق عليها قبل ما تخلص".

وأضاف: "بكرة بروح المصارعة هوجن واندر تيكر ورك فلير ونجوم في الرياض، مستحيل أفوتها".

يُذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالاً حتى 2000 ريال، وهي على الشكل الآتي:

أرضي 1 : 250 ريالاً.

أرضى 2 : 150 ريالاً.

أرضى 3 : 50 ريالاً.

عرض محدود: 25 ريالاً.

الفئة العلوية: 50 ريالاً.

الفئة السفلية: 75 ريالاً.

‏‪VIP أرضي: 750 ريالاً.

ذهبي: 300 ريال.

بلاتيني: 2000 ريال.

منطقة المرفقات

الرياض موسم الرياض WWE كروان جول ملعب الملك فهد الدولي هيئة الترفية رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بيع تذاكر عرض "كراون جول" مستمر.. وآل الشيخ: مستحيل "أفوتها"
سبق

تتواصل عمليات بيع تذاكر عرض WWE ‪كراون جول، الذي سيقام في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الثامنة من مساء الغد، بتنظيم من هيئة الترفية ضمن موسم الرياض.

وغرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، داعيًا الجماهير لسرعة شراء التذاكر، وقال: "ترا ما بقى تذاكر واجد لـ WWE، وعرضهم بكرة الحق عليها قبل ما تخلص".

وأضاف: "بكرة بروح المصارعة هوجن واندر تيكر ورك فلير ونجوم في الرياض، مستحيل أفوتها".

يُذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالاً حتى 2000 ريال، وهي على الشكل الآتي:

أرضي 1 : 250 ريالاً.

أرضى 2 : 150 ريالاً.

أرضى 3 : 50 ريالاً.

عرض محدود: 25 ريالاً.

الفئة العلوية: 50 ريالاً.

الفئة السفلية: 75 ريالاً.

‏‪VIP أرضي: 750 ريالاً.

ذهبي: 300 ريال.

بلاتيني: 2000 ريال.

منطقة المرفقات

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:47 PM

بيع تذاكر عرض "كراون جول" مستمر.. وآل الشيخ: مستحيل "أفوتها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,221

تتواصل عمليات بيع تذاكر عرض WWE ‪كراون جول، الذي سيقام في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الثامنة من مساء الغد، بتنظيم من هيئة الترفية ضمن موسم الرياض.

وغرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، داعيًا الجماهير لسرعة شراء التذاكر، وقال: "ترا ما بقى تذاكر واجد لـ WWE، وعرضهم بكرة الحق عليها قبل ما تخلص".

وأضاف: "بكرة بروح المصارعة هوجن واندر تيكر ورك فلير ونجوم في الرياض، مستحيل أفوتها".

يُذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالاً حتى 2000 ريال، وهي على الشكل الآتي:

أرضي 1 : 250 ريالاً.

أرضى 2 : 150 ريالاً.

أرضى 3 : 50 ريالاً.

عرض محدود: 25 ريالاً.

الفئة العلوية: 50 ريالاً.

الفئة السفلية: 75 ريالاً.

‏‪VIP أرضي: 750 ريالاً.

ذهبي: 300 ريال.

بلاتيني: 2000 ريال.

منطقة المرفقات

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