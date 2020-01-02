"ساما" تطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

يشترط أن يكون سعودي الجنسية ويجيد الإنجليزية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بهدف تدريب حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي.

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف التي تعزز فرص التوظيف في القطاع المالي.



ويتم ذلك عبر استخدام منهجيات نظام التعليم التفاعلي داخل الفصول الدراسية، ونظام التدوير بين إدارات الرقابة البنكية، والتوجيه الفني والسلوكي، وزيارات للمؤسسات المالية، والتدريب للحصول على شهادات مصرفية، والعمل على مشاريع.



وقالت "ساما": برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة 7 أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.



ودعت الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع المؤسسة عبر الرابط، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020.

وأوضحت أنه سيتم إخطار المرشحين بالطلبات المطلوبة منهم تمهيداً لعملية الفرز التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض.



ولفتت "ساما" إلى أنه يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وخريج بكالوريوس في تخصصات المالية والمحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية.