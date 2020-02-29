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"STC" تتوج الفائزين في "كأس السعودية"... أغلى سباقات الخيول في العالم

قدمت جوائز قيمتها 2.6 مليون دولار

سلم رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد بن العبدالله الفيصل آل سعود، اليوم السبت، جائزة المليون دولار للفارس دارك باور، الفائز بسباق "كأسstc 1351 "، العائدة ملكيته لأسطبلات العاديات للشيخ عيسى من مملكة البحرين، وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتنافس 14 فارساً عالمياً في السباق الذي ترعاه stcويحمل اسمها، وتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات بطولة "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيول في العالم.

كما رعت stc أمس، سباق "تحدي الخيالة"، والمكون من 4 أشواط بجوائز مجموع قيمتها 1.6 مليون دولار، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط، وتسلم الخيالة الفائزون بالأشواط كأس "تجرأ" من مدير عام التواصل المؤسسي المهندس محمد أبا الخيل، وكأس 5G من مدير عام الاتصال التسويقي في وحدة قطاع المستهلك أحمد الصحاف، وكأس الحوسبة السحابية من مدير عام الاتصال التسويقي في وحدة قطاع الأعمال عمر الفايز، وكأس stc pay من مدير برنامج طموح عبدالرحمن الصغير.


وتأتي رعاية stc لهذا الحدث الوطني الكبير، تماشياً مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة، وإثراء حياة الناس بالحلول الرقمية وفق استراتيجيتها "تجرأ" للتحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"STC" تتوج الفائزين في "كأس السعودية"... أغلى سباقات الخيول في العالم
سبق

سلم رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد بن العبدالله الفيصل آل سعود، اليوم السبت، جائزة المليون دولار للفارس دارك باور، الفائز بسباق "كأسstc 1351 "، العائدة ملكيته لأسطبلات العاديات للشيخ عيسى من مملكة البحرين، وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتنافس 14 فارساً عالمياً في السباق الذي ترعاه stcويحمل اسمها، وتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات بطولة "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيول في العالم.

كما رعت stc أمس، سباق "تحدي الخيالة"، والمكون من 4 أشواط بجوائز مجموع قيمتها 1.6 مليون دولار، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط، وتسلم الخيالة الفائزون بالأشواط كأس "تجرأ" من مدير عام التواصل المؤسسي المهندس محمد أبا الخيل، وكأس 5G من مدير عام الاتصال التسويقي في وحدة قطاع المستهلك أحمد الصحاف، وكأس الحوسبة السحابية من مدير عام الاتصال التسويقي في وحدة قطاع الأعمال عمر الفايز، وكأس stc pay من مدير برنامج طموح عبدالرحمن الصغير.


وتأتي رعاية stc لهذا الحدث الوطني الكبير، تماشياً مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة، وإثراء حياة الناس بالحلول الرقمية وفق استراتيجيتها "تجرأ" للتحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:43 PM

"STC" تتوج الفائزين في "كأس السعودية"... أغلى سباقات الخيول في العالم

قدمت جوائز قيمتها 2.6 مليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلم رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد بن العبدالله الفيصل آل سعود، اليوم السبت، جائزة المليون دولار للفارس دارك باور، الفائز بسباق "كأسstc 1351 "، العائدة ملكيته لأسطبلات العاديات للشيخ عيسى من مملكة البحرين، وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتنافس 14 فارساً عالمياً في السباق الذي ترعاه stcويحمل اسمها، وتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات بطولة "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيول في العالم.

كما رعت stc أمس، سباق "تحدي الخيالة"، والمكون من 4 أشواط بجوائز مجموع قيمتها 1.6 مليون دولار، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط، وتسلم الخيالة الفائزون بالأشواط كأس "تجرأ" من مدير عام التواصل المؤسسي المهندس محمد أبا الخيل، وكأس 5G من مدير عام الاتصال التسويقي في وحدة قطاع المستهلك أحمد الصحاف، وكأس الحوسبة السحابية من مدير عام الاتصال التسويقي في وحدة قطاع الأعمال عمر الفايز، وكأس stc pay من مدير برنامج طموح عبدالرحمن الصغير.


وتأتي رعاية stc لهذا الحدث الوطني الكبير، تماشياً مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة، وإثراء حياة الناس بالحلول الرقمية وفق استراتيجيتها "تجرأ" للتحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة.

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