النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل

يقدِّم حزمة خدمات متعددة تصل لأكثر من 90 خدمة تحت سقف واحد

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض "مركز الخدمات الشامل"، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتعددة، تصل لأكثر من ٩٠ خدمة تحت سقف واحد، من خلال تقنية عصرية متقدمة، وكوارد بشرية مدربة، في إطار رفع الكفاءة، وتحسين الأداء، وتسهيل الخدمات.

وفي التفاصيل، يتضمن "مركز الخدمات الشامل" عددًا من الإدارات والأقسام التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، وتُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بيُسر وسهولة، وفي وقت قياسي، وفق أعلى معايير الجودة، من خلال بيئة عمل متطورة، تهتم باحتياجات المستفيدين، تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتوفير الإمكانيات التي يحتاج إليها المواطن.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد تركيز الوزارة في رؤيتها على خدمة المواطن كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات، وما يُحسِّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد.

وأضاف "السبيعي" بأن المركز سيقدم -إضافة إلى الخدمات الحالية- خدمة الاتصال على المركز مباشرة دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك من ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير أعمال مركز الخدمات الشامل في الفترة القادمة.

وأردف السبيعي بأن تدشين مركز الخدمات الشامل جاء بتوجيه ومتابعة مستمرة من قِبل الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي حرص على إيجاد مقر للخدمات الشاملة للمواطن حرصًا من معاليه على تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع، بما يعكس الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- من اهتمام وعناية بتوفير الإمكانات كافة لراحة المواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل
سبق

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض "مركز الخدمات الشامل"، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتعددة، تصل لأكثر من ٩٠ خدمة تحت سقف واحد، من خلال تقنية عصرية متقدمة، وكوارد بشرية مدربة، في إطار رفع الكفاءة، وتحسين الأداء، وتسهيل الخدمات.

وفي التفاصيل، يتضمن "مركز الخدمات الشامل" عددًا من الإدارات والأقسام التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، وتُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بيُسر وسهولة، وفي وقت قياسي، وفق أعلى معايير الجودة، من خلال بيئة عمل متطورة، تهتم باحتياجات المستفيدين، تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتوفير الإمكانيات التي يحتاج إليها المواطن.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد تركيز الوزارة في رؤيتها على خدمة المواطن كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات، وما يُحسِّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد.

وأضاف "السبيعي" بأن المركز سيقدم -إضافة إلى الخدمات الحالية- خدمة الاتصال على المركز مباشرة دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك من ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير أعمال مركز الخدمات الشامل في الفترة القادمة.

وأردف السبيعي بأن تدشين مركز الخدمات الشامل جاء بتوجيه ومتابعة مستمرة من قِبل الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي حرص على إيجاد مقر للخدمات الشاملة للمواطن حرصًا من معاليه على تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع، بما يعكس الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- من اهتمام وعناية بتوفير الإمكانات كافة لراحة المواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم.


27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:31 PM

فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل

يقدِّم حزمة خدمات متعددة تصل لأكثر من 90 خدمة تحت سقف واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض "مركز الخدمات الشامل"، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتعددة، تصل لأكثر من ٩٠ خدمة تحت سقف واحد، من خلال تقنية عصرية متقدمة، وكوارد بشرية مدربة، في إطار رفع الكفاءة، وتحسين الأداء، وتسهيل الخدمات.

وفي التفاصيل، يتضمن "مركز الخدمات الشامل" عددًا من الإدارات والأقسام التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، وتُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بيُسر وسهولة، وفي وقت قياسي، وفق أعلى معايير الجودة، من خلال بيئة عمل متطورة، تهتم باحتياجات المستفيدين، تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتوفير الإمكانيات التي يحتاج إليها المواطن.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد تركيز الوزارة في رؤيتها على خدمة المواطن كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات، وما يُحسِّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد.

وأضاف "السبيعي" بأن المركز سيقدم -إضافة إلى الخدمات الحالية- خدمة الاتصال على المركز مباشرة دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك من ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير أعمال مركز الخدمات الشامل في الفترة القادمة.

وأردف السبيعي بأن تدشين مركز الخدمات الشامل جاء بتوجيه ومتابعة مستمرة من قِبل الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي حرص على إيجاد مقر للخدمات الشاملة للمواطن حرصًا من معاليه على تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع، بما يعكس الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- من اهتمام وعناية بتوفير الإمكانات كافة لراحة المواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم.


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,731
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,815
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,026
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة