النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فهد بن أحمد": عهد خادم الحرمين يشهد قفزات علمية وصناعية غير مسبوقة

أكد الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- هي ذكرى محبة ووفاء لهذا البلد الطاهر المعطاء، وذكرى فخر واعتزاز منذ مرحلة التأسيس على يدي القائد الملهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال الأمير "فهد بن أحمد": إن السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون تشهد قفزات غير مسبوقة، وتطورات متسارعة في شتى المجالات، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم بما وصلت إليه من قوى اقتصادية وعلمية وصناعية ومعرفية، ونهضة تنموية في وقت قياسي غير مسبوق.

وشدَّد الأمير فهد بن أحمد على أن سِجل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الحافل بالمنجزات التي لا يخفى على الجميع، ومن الصعب التعبير عنه في كلمات قصيرة؛ فهو القائد الحكيم، ورائد من رواد هذا الوطن الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه البلاد، والعمل على رفعتها وتقدمها وازدهارها في مصاف الدول الكبرى.

يُشار إلى إن مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين هي مبادرة تطوعية نادرة، وملتقى تبادل وطرح أفكار، يجمع الصناعيين التنفيذيين من جميع شرائح الصناعات الوطنية، ومسؤولين حكوميين، ويتم النقاش والتواصل المفتوح خلال نوافذ عمل رسمية للملتقى، بإدارة مهنية، تعود على جميع الأعضاء بالمنفعة، وفَهم أكبر للتحديات وديناميكيتها المشتركة.

الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"فهد بن أحمد": عهد خادم الحرمين يشهد قفزات علمية وصناعية غير مسبوقة
سبق

أكد الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- هي ذكرى محبة ووفاء لهذا البلد الطاهر المعطاء، وذكرى فخر واعتزاز منذ مرحلة التأسيس على يدي القائد الملهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال الأمير "فهد بن أحمد": إن السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون تشهد قفزات غير مسبوقة، وتطورات متسارعة في شتى المجالات، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم بما وصلت إليه من قوى اقتصادية وعلمية وصناعية ومعرفية، ونهضة تنموية في وقت قياسي غير مسبوق.

وشدَّد الأمير فهد بن أحمد على أن سِجل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الحافل بالمنجزات التي لا يخفى على الجميع، ومن الصعب التعبير عنه في كلمات قصيرة؛ فهو القائد الحكيم، ورائد من رواد هذا الوطن الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه البلاد، والعمل على رفعتها وتقدمها وازدهارها في مصاف الدول الكبرى.

يُشار إلى إن مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين هي مبادرة تطوعية نادرة، وملتقى تبادل وطرح أفكار، يجمع الصناعيين التنفيذيين من جميع شرائح الصناعات الوطنية، ومسؤولين حكوميين، ويتم النقاش والتواصل المفتوح خلال نوافذ عمل رسمية للملتقى، بإدارة مهنية، تعود على جميع الأعضاء بالمنفعة، وفَهم أكبر للتحديات وديناميكيتها المشتركة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:21 PM

"فهد بن أحمد": عهد خادم الحرمين يشهد قفزات علمية وصناعية غير مسبوقة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
124

أكد الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- هي ذكرى محبة ووفاء لهذا البلد الطاهر المعطاء، وذكرى فخر واعتزاز منذ مرحلة التأسيس على يدي القائد الملهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال الأمير "فهد بن أحمد": إن السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون تشهد قفزات غير مسبوقة، وتطورات متسارعة في شتى المجالات، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم بما وصلت إليه من قوى اقتصادية وعلمية وصناعية ومعرفية، ونهضة تنموية في وقت قياسي غير مسبوق.

وشدَّد الأمير فهد بن أحمد على أن سِجل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الحافل بالمنجزات التي لا يخفى على الجميع، ومن الصعب التعبير عنه في كلمات قصيرة؛ فهو القائد الحكيم، ورائد من رواد هذا الوطن الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه البلاد، والعمل على رفعتها وتقدمها وازدهارها في مصاف الدول الكبرى.

يُشار إلى إن مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين هي مبادرة تطوعية نادرة، وملتقى تبادل وطرح أفكار، يجمع الصناعيين التنفيذيين من جميع شرائح الصناعات الوطنية، ومسؤولين حكوميين، ويتم النقاش والتواصل المفتوح خلال نوافذ عمل رسمية للملتقى، بإدارة مهنية، تعود على جميع الأعضاء بالمنفعة، وفَهم أكبر للتحديات وديناميكيتها المشتركة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,760
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,130
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,472

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة