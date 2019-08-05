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"ريان" ساهم بتوظيف 6500 سعودي وسعودية بمختلف القطاعات.. هنا قصته

الشاب ساهم في رفع نسبة التوطين وَسَخَّر حساباته للإعلان المجاني

عمل الشاب السعودي "ريان بن عبد العزيز" بشكل مباشر على الأخذ بيد إخوانه وأخواته المواطنين للمساهمة في تحقيق أحلامهم بالوظيفة؛ حيث بدأ رحلته عام 2012 في الدولية للموارد البشرية -STO- لتحقيق هذا الإنجاز الذي يخدم المملكة، وأبصر النور بتحقيق أعلى الأرقام بتوظيف أكثر من 6500 سعودي وسعودية بمختلف القطاعات.

ويعمل "ريان" متطوعاً في أكثر من 11 جهة غير ربحية ليساهم معهم في إنجاح عملية التوظيف الفعالة، كما ساهم أيضاً في أكثر من 15 مبادرة للتوطين خدمت أكثر من 980 باحثاً وباحثة عمل.

ووفقاً لبيانات التأمينات الإجتماعية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص نمت للربع التاسع على التوالي، وتحديداً منذ الربع الرابع 2016، لتسجل أعلى مستوياتها في 16 ربعاً من عام 2015 حتى 2018، وتم ذلك بفضل المبادرات المتنوعة في عمليات التوطين.

حيث نمت نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2018 إلى 19.8%، مقارنة بـ 18.4% بنهاية الفترة نفسها من عام 2017، أي ما يعادل ارتفاع بنحو 1.4 نقطة مئوية.

وعمل "ريان" الذي يتمتع بانتشار واسع في أوساط الباحثين عن العمل، وأيضاً تأسيس خدمات التوظيف مستغلاً شراكته مع القطاعات، ليساهم في توطين الوظائف لديهم.

وتوسع في مجال التوظيف وبات يرفض أن يتعاون بالوظائف ذات محدودية الرواتب لإيمانه بقدرات الشباب، داعماً التوطين الفعال في المجتمع السعودي، ومحققاً بذلك أهم أهداف التحول الوطني في تحقيق التميز بالأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية.

ولتحقيق أحد ركائز وإلتزامات برنامج التحول الوطني بتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته برفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% إلى 25%، يقوم "ريان" بالعمل بشكل مباشر مع جميع القطاعات على مستوى المملكة لتسهيل عملية التوظيف بدعم المنشآت بكافة المرشحات المؤهلات وله في ذلك أمثلة في قطاع الترفيه وتقنية المعلومات والسياحة والآثار وغيرها من القطاعات بسوق العمل.

ويعمل من خلال الموارد البشرية بمساعدة حديثي التخرج مجاناً ليساهم في تحقيق أحلامهم حيث قام بتدريب 650 خريج وخريجة في مختلف القطاعات، ووضعهم على أولى خطوات سلم النجاح والتأهيل للوظيفة، فمنهم من تم تثبيتهم بعد التدريب ومنهم من ساهم في إيجاد الوظيفة المناسبة له بعد التدريب.

ولَم يفوت الشاب ريان بن عبد العزيز عبر "سبق" أن يدعو حديثي التخرج للتواصل معه عبر حساباته الرسمية في شبكات التواصل لكل من يرغب منهم بدعمه في عملية التدريب والتأهيل لسوق العمل. كما سخر جميع حساباته في التواصل الاجتماعي للإعلان المجاني عن الشواغر المتوفرة لديهم ليساهم ولو بالقليل لدعم التوطين وخطة نجاحها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ريان" ساهم بتوظيف 6500 سعودي وسعودية بمختلف القطاعات.. هنا قصته
سبق

عمل الشاب السعودي "ريان بن عبد العزيز" بشكل مباشر على الأخذ بيد إخوانه وأخواته المواطنين للمساهمة في تحقيق أحلامهم بالوظيفة؛ حيث بدأ رحلته عام 2012 في الدولية للموارد البشرية -STO- لتحقيق هذا الإنجاز الذي يخدم المملكة، وأبصر النور بتحقيق أعلى الأرقام بتوظيف أكثر من 6500 سعودي وسعودية بمختلف القطاعات.

ويعمل "ريان" متطوعاً في أكثر من 11 جهة غير ربحية ليساهم معهم في إنجاح عملية التوظيف الفعالة، كما ساهم أيضاً في أكثر من 15 مبادرة للتوطين خدمت أكثر من 980 باحثاً وباحثة عمل.

ووفقاً لبيانات التأمينات الإجتماعية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص نمت للربع التاسع على التوالي، وتحديداً منذ الربع الرابع 2016، لتسجل أعلى مستوياتها في 16 ربعاً من عام 2015 حتى 2018، وتم ذلك بفضل المبادرات المتنوعة في عمليات التوطين.

حيث نمت نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2018 إلى 19.8%، مقارنة بـ 18.4% بنهاية الفترة نفسها من عام 2017، أي ما يعادل ارتفاع بنحو 1.4 نقطة مئوية.

وعمل "ريان" الذي يتمتع بانتشار واسع في أوساط الباحثين عن العمل، وأيضاً تأسيس خدمات التوظيف مستغلاً شراكته مع القطاعات، ليساهم في توطين الوظائف لديهم.

وتوسع في مجال التوظيف وبات يرفض أن يتعاون بالوظائف ذات محدودية الرواتب لإيمانه بقدرات الشباب، داعماً التوطين الفعال في المجتمع السعودي، ومحققاً بذلك أهم أهداف التحول الوطني في تحقيق التميز بالأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية.

ولتحقيق أحد ركائز وإلتزامات برنامج التحول الوطني بتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته برفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% إلى 25%، يقوم "ريان" بالعمل بشكل مباشر مع جميع القطاعات على مستوى المملكة لتسهيل عملية التوظيف بدعم المنشآت بكافة المرشحات المؤهلات وله في ذلك أمثلة في قطاع الترفيه وتقنية المعلومات والسياحة والآثار وغيرها من القطاعات بسوق العمل.

ويعمل من خلال الموارد البشرية بمساعدة حديثي التخرج مجاناً ليساهم في تحقيق أحلامهم حيث قام بتدريب 650 خريج وخريجة في مختلف القطاعات، ووضعهم على أولى خطوات سلم النجاح والتأهيل للوظيفة، فمنهم من تم تثبيتهم بعد التدريب ومنهم من ساهم في إيجاد الوظيفة المناسبة له بعد التدريب.

ولَم يفوت الشاب ريان بن عبد العزيز عبر "سبق" أن يدعو حديثي التخرج للتواصل معه عبر حساباته الرسمية في شبكات التواصل لكل من يرغب منهم بدعمه في عملية التدريب والتأهيل لسوق العمل. كما سخر جميع حساباته في التواصل الاجتماعي للإعلان المجاني عن الشواغر المتوفرة لديهم ليساهم ولو بالقليل لدعم التوطين وخطة نجاحها.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
12:57 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:59 AM

"ريان" ساهم بتوظيف 6500 سعودي وسعودية بمختلف القطاعات.. هنا قصته

الشاب ساهم في رفع نسبة التوطين وَسَخَّر حساباته للإعلان المجاني

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عيسى الحربي - الرياض
4
3,701

عمل الشاب السعودي "ريان بن عبد العزيز" بشكل مباشر على الأخذ بيد إخوانه وأخواته المواطنين للمساهمة في تحقيق أحلامهم بالوظيفة؛ حيث بدأ رحلته عام 2012 في الدولية للموارد البشرية -STO- لتحقيق هذا الإنجاز الذي يخدم المملكة، وأبصر النور بتحقيق أعلى الأرقام بتوظيف أكثر من 6500 سعودي وسعودية بمختلف القطاعات.

ويعمل "ريان" متطوعاً في أكثر من 11 جهة غير ربحية ليساهم معهم في إنجاح عملية التوظيف الفعالة، كما ساهم أيضاً في أكثر من 15 مبادرة للتوطين خدمت أكثر من 980 باحثاً وباحثة عمل.

ووفقاً لبيانات التأمينات الإجتماعية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص نمت للربع التاسع على التوالي، وتحديداً منذ الربع الرابع 2016، لتسجل أعلى مستوياتها في 16 ربعاً من عام 2015 حتى 2018، وتم ذلك بفضل المبادرات المتنوعة في عمليات التوطين.

حيث نمت نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2018 إلى 19.8%، مقارنة بـ 18.4% بنهاية الفترة نفسها من عام 2017، أي ما يعادل ارتفاع بنحو 1.4 نقطة مئوية.

وعمل "ريان" الذي يتمتع بانتشار واسع في أوساط الباحثين عن العمل، وأيضاً تأسيس خدمات التوظيف مستغلاً شراكته مع القطاعات، ليساهم في توطين الوظائف لديهم.

وتوسع في مجال التوظيف وبات يرفض أن يتعاون بالوظائف ذات محدودية الرواتب لإيمانه بقدرات الشباب، داعماً التوطين الفعال في المجتمع السعودي، ومحققاً بذلك أهم أهداف التحول الوطني في تحقيق التميز بالأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية.

ولتحقيق أحد ركائز وإلتزامات برنامج التحول الوطني بتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته برفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% إلى 25%، يقوم "ريان" بالعمل بشكل مباشر مع جميع القطاعات على مستوى المملكة لتسهيل عملية التوظيف بدعم المنشآت بكافة المرشحات المؤهلات وله في ذلك أمثلة في قطاع الترفيه وتقنية المعلومات والسياحة والآثار وغيرها من القطاعات بسوق العمل.

ويعمل من خلال الموارد البشرية بمساعدة حديثي التخرج مجاناً ليساهم في تحقيق أحلامهم حيث قام بتدريب 650 خريج وخريجة في مختلف القطاعات، ووضعهم على أولى خطوات سلم النجاح والتأهيل للوظيفة، فمنهم من تم تثبيتهم بعد التدريب ومنهم من ساهم في إيجاد الوظيفة المناسبة له بعد التدريب.

ولَم يفوت الشاب ريان بن عبد العزيز عبر "سبق" أن يدعو حديثي التخرج للتواصل معه عبر حساباته الرسمية في شبكات التواصل لكل من يرغب منهم بدعمه في عملية التدريب والتأهيل لسوق العمل. كما سخر جميع حساباته في التواصل الاجتماعي للإعلان المجاني عن الشواغر المتوفرة لديهم ليساهم ولو بالقليل لدعم التوطين وخطة نجاحها.

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