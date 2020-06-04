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الهند تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ6000

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم رصدها في البلاد 216919 حالة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند ارتفاعا غير مسبوق بأكثر من 9.3 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل قفزة في معدل الوفيات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 9304 إصابات جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 8.9 ألف إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد 216919، بما في ذلك 106737 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، تجاوزت حصيلة ضحايا الوباء في الهند اليوم عتبة الستة آلاف حالة وفاة، وبلغت 6075 شخصاً، بتسجيل السلطات الصحية 260 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 217 وفاة في اليوم السابق.

وحتى الآن، تماثل 104106 أشخاص للشفاء من كورونا في الهند التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالجائحة من حيث عدد الإصابات.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ6000
سبق

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند ارتفاعا غير مسبوق بأكثر من 9.3 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل قفزة في معدل الوفيات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 9304 إصابات جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 8.9 ألف إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد 216919، بما في ذلك 106737 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، تجاوزت حصيلة ضحايا الوباء في الهند اليوم عتبة الستة آلاف حالة وفاة، وبلغت 6075 شخصاً، بتسجيل السلطات الصحية 260 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 217 وفاة في اليوم السابق.

وحتى الآن، تماثل 104106 أشخاص للشفاء من كورونا في الهند التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالجائحة من حيث عدد الإصابات.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:46 PM

الهند تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ6000

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم رصدها في البلاد 216919 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند ارتفاعا غير مسبوق بأكثر من 9.3 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل قفزة في معدل الوفيات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 9304 إصابات جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 8.9 ألف إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد 216919، بما في ذلك 106737 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، تجاوزت حصيلة ضحايا الوباء في الهند اليوم عتبة الستة آلاف حالة وفاة، وبلغت 6075 شخصاً، بتسجيل السلطات الصحية 260 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 217 وفاة في اليوم السابق.

وحتى الآن، تماثل 104106 أشخاص للشفاء من كورونا في الهند التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالجائحة من حيث عدد الإصابات.

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