شاهد .. "تركي آل الشيخ .. الحلم الرياضي" .. مواطن يؤلف كتاباً عن حياة رئيس الرياضة السعودية

جمع أكثر من 150 صورة .. ووثّق اللحظات الجميلة .. والخاتمة قصيدة بولي العهد

أصدر المشرف العام على كأس العالم للأيتام مساعد بن مبارك السهلي؛ كتاباً يحكي إنجازات رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ؛ خلال عام مضى، وحمل العنوان: "تركي آل الشيخ .. الحلم الرياضي".

ورصد مؤلف الكتاب أبرز القرارات والمحطات المهمة في رياضة المملكة خلال العام الماضي التي تحقّقت بفضل حزم "آل الشيخ" ومتابعته، كما احتوى الكتاب صوراً من رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - بعض المناسبات الرياضية.

وحرص "السهلي"؛ على أن يقتصر الإهداء في مقدمة الكتاب على كلمة ولي العهد الشهيرة "طموحنا عنان السماء" .. وقال : لم أجد أجمل ولا أفضل من كلمات سمو سيدي ولي العهد لتكون مقدمة الكتاب.

وتناول أكثر من 150 صورة مهمة سجّلها الحراك الرياضي للعام الماضي، كما استعرض حياة الضيف منذ الولادة حتى رحلته العلاجية خارج المملكة الأسبوع الماضي، وحمل الغلاف الأخير قصيدة نظّمها تركي آل الشيخ بالأمير محمد بن سلمان؛ وهي من القصائد المقرّبة إلى قلب شاعرها.