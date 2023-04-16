"النامي": لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة قرار تاريخي

قال إنها تعزز من حوكمة الإجراءات ودقتها

أشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة خالد بن عبدالله النامي، بموافقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة التي تُعد نقلة نوعية حقيقية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.

ووصف عبر "سبق" هذا القرار بالتاريخي، لما له أثر عظيم في مسيرة التعليم الجامعي، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة سوف تنهي معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة، بينما في اللائحة الجديدة لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونياً أكثر من سبعة أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظاماً، وهو ما يعدُ خطوة ممتازة تتناسب مع رؤية 2030 للمملكة وهو إدخال التطوير في كل المجالات التي من شأنها تيسير الأمر على أبناء المملكة داخلياً أو خارجياً.

وأشار "النامي" إلى أن اللائحة الجديدة، بما ينسجم مع التغيّرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم، كما تعرّف اللائحة الجديدة الدرجات العلمية للمعادلة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة والمختصين في عضوية لجنة معادلة الشهادات، هذا بجانب أن اللائحة الجديدة قد ساهمت في تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية؛ للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة؛ وفق الأسس والمعايير المعتبرة، والنظر كذلك في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة.

وفي الختام أكد "النامي" أن وزارة التعليم لم ولن تدخر أي جهود من شأنها توفير المناخ المناسب لجميع طلاب المملكة الدارسين داخل وخارج المملكة، مما يسهم في إنجاز دراساتهم العلمية والعملية على أكمل وجه، الأمر الذي ينعكس على المزيد من النهوض في شتى المجالات داخل المملكة العربية السعودية التي لم تبخل يوماً على تحسين وتطوير العملية التعليمية على مختلف المستويات.