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"فيتش": تصنيف تركيا الائتماني يبقى عند "بي بي سالب"

خفّضته قبل 3 أشهر وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية"

أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي سالب" على المدى الطويل.

وطبقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، في بيان صدر بالأمس، فإن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى"بي بي سالب".

وكانت "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاثة أشهر من "بي بي زائد" إلى "بي بي سالب"، وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية".

تصنيف تركيا الائتماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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"فيتش": تصنيف تركيا الائتماني يبقى عند "بي بي سالب"
سبق

أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي سالب" على المدى الطويل.

وطبقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، في بيان صدر بالأمس، فإن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى"بي بي سالب".

وكانت "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاثة أشهر من "بي بي زائد" إلى "بي بي سالب"، وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية".

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
12:20 PM

"فيتش": تصنيف تركيا الائتماني يبقى عند "بي بي سالب"

خفّضته قبل 3 أشهر وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي سالب" على المدى الطويل.

وطبقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، في بيان صدر بالأمس، فإن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى"بي بي سالب".

وكانت "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاثة أشهر من "بي بي زائد" إلى "بي بي سالب"، وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية".

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