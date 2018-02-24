بغداد تحتفي بزيارة "الصحفيين السعوديين".. استقبال يترجم تحسن العلاقات

التقوا رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وينتظرون لقاء رئيس الجمهورية

لقي الوفد الإعلامي السعودي الذي يزور العراق حاليا ويترأسه رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك، حفاوة كبيرة في الاستقبال منذ لحظات وصوله إلى العاصمة بغداد، خلال زيارة رسمية بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين، ويلتقي خلالها الوفد السعودي برئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وعدداً من الوزراء.

وكان قد أكد رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى خلال استقباله وفدا إعلاميا سعوديا تترأسه "هيئة الصحفيين" ويضم عدداً من رؤساء التحرير والقيادات الصحفية في زيارة رسمية إلى العراق، على مساعي بلاده للعودة إلى دورها المحورى في القضايا العربية، معرباً عن امتنانه لمشاركة السعودية والدعم الذي قدمته عبر مؤتمر اعادة إعمار العراق الذي انعقد بالكويت أخيراً .

وقال "الجبوري" إن العراق يسعى منذ القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى إلى تحقيق نمو اقتصادى يعزز مكانته الإقليمية، مبيناً أن تقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وفى مقدمتها المملكة، سيسهم فى الإسراع فى تحقيق هذه الأهداف، وسيتيح الفرص أمام بلداننا فى تحقيق مصالح ثنائية على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والثروات بمختلف صورها".

كما التقى الوفد بوزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري ،ظهر أمس الجمعة، ضمن جدول الزيارة في يومها الأول ؛ حيث قال "الجعفري" ،في هذا الصدد: "إن الإعلاميين أقرب في مهماتهم الإنسانية إلى مهام الرسل بما يحملونه من رسالة في بناء المجتمعات ومعالجة الخلل في بنية المجتمع بحكم التأثير المباشر على سلوك الفرد والمجتمع والتوجهات العامة للبلد".

وأكد أن الإعلام في كل من العراق والسعودية يتحمل المسؤولية الأكبر في توسيع آفاق التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لترسيخ هذا التعاون، على أن بناء المجتمعات ينبغي أن يرتكز في مهماته الأساسية على الثقافة والعلم والمعرفة.

يذكر أنه كان في مقدمة مستقبلي الوفد السعودي مؤيد اللامي؛ رئيس النقابة العراقية واتحاد الصحفيين العرب، والسفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري، ووسائل إعلام عراقية.

وأقامت نقابة الصحفيين العراقيين مأدبة عشاء للوفد الإعلامي بأحد المطاعم الفاخرة في العاصمة بغداد، وستجرى مباحثات عدة حول التعاون الصحفي بين هيئة الصحفيين السعوديين، ونقابة الصحفيين العراقيين، بوجود عدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين ضمن أعضاء الوفد الإعلامي.