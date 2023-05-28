"الدفاع المدني" و"الحج والعمرة" تعقدان اجتماعًا تنسيقيًّا استعدادًا لحج 1440هــ

لتعزيز مستوى السلامة والحماية في مساكن الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة

عقدت المديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم، مع وزارة الحج والعمرة؛ الاجتماع السنوي 1440هـ لتعزيز مستوى السلامة والحماية في مساكن الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرقي بمستوى أدائها، بمشاركة مؤسسات أرباب الطوائف، والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، في إطار الاستعدادات لموسم الحج.

كما ناقش بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، وقائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج؛ عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال، وتهدف في مجملها إلى تنفيذ توجيهات ولاة الأمر لبذل كل الجهود من أجل خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن.

وأكد الاجتماع أهمية تطوير خطط الطوارئ بالحج وتوحيد الجهود، ورفع مستويات وآليات العمل بين الجهات المعنية بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام؛ مما يتواءم مع ما تتضمنه الخطة العامة للطوارئ للحج، رفعًا لمستوى الاستعداد والكفاءة لمواجهة المخاطر المحتملة والحالات الطارئة أثناء موسم الحج، مع الأخذ في الاعتبار جميع الدروس المستفادة في الأعوام الماضية.

من جانبها قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عرضًا مرئيًّا توضيحيًّا لأهمية استشعار عظم المسؤولية المنوطة بالجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030، والتحديات التي تواجهها منظومة السلامة في موسم الحج.

كما قدمت وزارة الحج عرضًا لأهم النقاط التي تواجه مقدمي الخدمة للحجاج في مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل في الموسم.

وأشاد قائد قوات الدفاع المدني بالحج بالشفافية التي سادت أعمال الاجتماع، وتؤكد حرص الجميع على حل كل موضوعات جدول الأعمال، والوصول إلى أعلى درجات التنسيق وتكامل الجهود في أداء المهمات من أجل موسم ناجح، بإذن الله.