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"النقد الدولي": توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة لمكافحة "كورونا"

"جورجيفا" قالت إن الالتزامات القوية جاءت من اليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن خمس دول غنية تعهدت بتقديم ما قيمته 11.7 مليار دولار لقروض من صندوق النقد الدولي ومنحه للدول الفقيرة، حيث تعهدت اللجنة الاستشارية للصندوق بمراجعة مدى كفاية الموارد اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كوورنا المستجد.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها يوم أمس.

وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية واللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضواً لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.

فيروس كورونا الجديد صندوق النقد الدولي

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"النقد الدولي": توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة لمكافحة "كورونا"
سبق

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن خمس دول غنية تعهدت بتقديم ما قيمته 11.7 مليار دولار لقروض من صندوق النقد الدولي ومنحه للدول الفقيرة، حيث تعهدت اللجنة الاستشارية للصندوق بمراجعة مدى كفاية الموارد اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كوورنا المستجد.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها يوم أمس.

وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية واللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضواً لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
12:38 AM

"النقد الدولي": توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة لمكافحة "كورونا"

"جورجيفا" قالت إن الالتزامات القوية جاءت من اليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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قال صندوق النقد الدولي اليوم إن خمس دول غنية تعهدت بتقديم ما قيمته 11.7 مليار دولار لقروض من صندوق النقد الدولي ومنحه للدول الفقيرة، حيث تعهدت اللجنة الاستشارية للصندوق بمراجعة مدى كفاية الموارد اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كوورنا المستجد.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها يوم أمس.

وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية واللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضواً لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.

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