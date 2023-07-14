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"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

تعرَّف على تطورات كورونا في عُمان والكويت

إجمالي الحالات المصابة في السلطنة 59568

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1389 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 59568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 273 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37987 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عبد الله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية يومية لعرض مستجدات فيروس كورونا.

وأشار إلى تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 56.174 حالة، مقابل شفاء 805 حالات، ليرفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 46.161 حالة، وتوفي 3 حالات، ليصل إجمالي الوفيات 396 حالة.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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تعرَّف على تطورات كورونا في عُمان والكويت
سبق

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1389 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 59568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 273 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37987 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عبد الله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية يومية لعرض مستجدات فيروس كورونا.

وأشار إلى تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 56.174 حالة، مقابل شفاء 805 حالات، ليرفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 46.161 حالة، وتوفي 3 حالات، ليصل إجمالي الوفيات 396 حالة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
01:57 PM

تعرَّف على تطورات كورونا في عُمان والكويت

إجمالي الحالات المصابة في السلطنة 59568

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1389 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 59568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 273 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37987 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عبد الله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية يومية لعرض مستجدات فيروس كورونا.

وأشار إلى تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 56.174 حالة، مقابل شفاء 805 حالات، ليرفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 46.161 حالة، وتوفي 3 حالات، ليصل إجمالي الوفيات 396 حالة.

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