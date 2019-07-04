"مسك" تطلق مسرعة أعمال بالشراكة مع "سيد ستارز" و"رؤية للاستثمار"

تهدف إلى دعم وتمكين الشباب وفتح مجالات أرحب أمام أعمالهم.. 3 أشهر

فتح مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، الباب أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية التقنية (startup) للتسجيل في مشروع "مسرعة أعمال مسك للنمو"، والذي يعتبر حاضنة للأعمال، وذلك بالشراكة مع سيد ستارز "seedstars" ورؤية للاستثمار "Vision Ventures", وذلك امتداداً لجهوده في دعم وتمكين الشباب وفتح مجالات أرحب أمام أعمالهم.

وتتضمن المسرعة برنامجًا عالميًا تدريبيًا مكثفًا لمدة ثلاثة أشهر ينتهي بإتاحة الفرصة لدعم عدد من المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية وتمويلها من قبل شركة رؤية للاستثمار في رأس المال الجريء.

ودعا مركز المبادرات ممثلاً في مبادرة مسك الابتكار، الراغبين من أصحاب المنشآت الصغيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة من يوم الجمعة 2 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 5 يوليو 2019م، حتى يوم الأحد 18 ذي القعدة1440هـ الموافق 21 يوليو 2019م، على أن تستوفي المنشآت الشروط المتمثلة في أن تكون الشركة المتقدمة ناشئة في مرحلة النمو، وأن يكون لديها فريق عمل، ومُنتج مطروح في الأسواق المحلية، وحاصلة على استثمارات ما بين مليون ريال إلى أربعة ملايين ريال، وأن لا تقل إيراداتها عن 40 ألف ريال شهرياً.

وفي الوقت الذي سيحصل فيه المشاركون المؤهلون على الدعم الإرشادي في عدة نواحي كإدارة الخبرات والقيادة واستراتيجيات الحصول على التمويل، تسعى "مسرعة أعمال مسك للنمو" بمركز المبادرات إلى المساهمة إلى نمو ريادة الأعمال في المملكة، وتطوير البيئة الحاضنة للمشاريع، ودفع عملية نمو الشركات، إلى جانب المساهمة في جلب استثمارات خارجية نوعية إلى المملكة، فضلاً عن زيادة نسبة الشركات الناشئة في السوق المحلي، وتنويع مصادر الدخل.

ومن المقرر أن يسهم البرنامج الذي سيتم فتح باب قبول المتقدمين به لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الجمعة، في استقطاب استثمارات من شركات خارجية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووضع خيارات أكثر لكبار الشركات الاستثمارية المحلية لدعم المنشئات الريادية التقنية التي ترى فيها تطوير لأعمالها.

ومن المفترض أن تحوز المنشآت التي ستظفر باختيار الشركات الكبيرة لها مع نهاية المشروع، على تمويل استثماري بـ100 ألف دولار أمريكي (375 ألف ريال)، فيما سيخضع مؤسسو المنشآت الصغيرة إلى برنامج عملي لتطوير قدراتهم في ريادة الأعمال في العاصمة الرياض، وبرنامج آخر عن طريق شبكة الإنترنت (أون لاين عن بعد)، يقدمه خبراء من شركات عالمية.

ويعدّ مشروع "مسرعة أعمال مسك للنمو" فرصةً فريدة من نوعها في دعم وتدريب أصحاب المنشآت الريادية ودعم الشباب المتطلع إلى التواجد بشكل أكبر وفعلي في السوق المحلي، وزيادة نمو مشاريعه، بما يُسهم في خلق أكبر فرص من النجاحات الأمر الذي ينعكس على مؤشرات نمو السوق السعودي، وهو ما قد يكون بوابةً لدخول الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.

كما تعد شركة رؤية للاستثمار من الشركات الرائدة في الاستثمار الجريء تم إنشاؤها بواسطة رواد أعمال سعوديين وتستثمر في المراحل المبكرة للشركات الناشئة لمساعدتهم على النجاح والنمو وتحقيق احلامهم وتركز على الاستثمار في الشركات المتواجدة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إمكانية الاستثمار في الشركات العالمية التي تبحث عن التوسع في المنطقة.

ويطمح مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى المساهمة بما تقدمه من مبادرات للشباب المتميزين في مجال ريادة الأعمال، في جعل المملكة مركزاً عالمياً للابتكارات المستهدفة، عبر تنفيذ برامج عمل وممارسات ذات مستوى عالمي، وفق المتطلبات والفرص المتاحة في المملكة، وهو ما يتفق مع توجهات مؤسسة مسك الخيرية في احتواء المبدعين من الشباب من الجنسين، وتطوير قدرات الأفراد وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم.