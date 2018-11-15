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"العاصمة النموذجي" يستضيف اللقاء التعريفي "جائزة ارتقاء للتميز ملفات ومتطلبات"

استهدف أكثر من 55 رائد نشاط من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية

استضاف معهد العاصمة النموذجي، اليوم الخميس، اللقاء التعريفي "جائزة ارتقاء للتميز ملفات ومتطلبات"، والذي نفذته وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم منطقة الرياض، حيث استهدف اللقاء أكثر من 55 رائد نشاط من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بمتابعة من مدير عام المعهد عادل بن ناصر الطخيم، وبحضور مدير وحدة ارتقاء الرياض عبدالرحمن الجاسر ومساعده أحمد عسيري وعدد من مشرفي الوحدة وقسم العلاقات العامة والإعلام وقسم النشاط الطلابي بالمعهد، وذلك امتداداً للشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وفي هذا الصدد، ذكر مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن اللقاء الذي أقيم بقاعة الشيخ عثمان الصالح، بدأ بكلمة للجاسر حيث أكد فيها على أهمية تعزيز مشاركة الأسرة مع المدرسة في الأنشطة تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم وكذلك لرؤية 2030، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً للتعريف بجائزة ارتقاء وشرح معاييرها واستعراض عدة نماذج لمشاركات سابقة , ثم استمع الحضور لنموذج مميز من إحدى المدارس المتميزة في الجائزة وفي ختام اللقاء تسلم الجميع شهادة حضور والتقطت الصور التذكارية.

وكان الطخيم قد استقبل مدير وحدة ارتقاء عبدالرحمن الجاسر ومساعده أحمد عسيري وعدد من مشرفي الوحدة حيث رحب بهم وشكرهم على جهودهم الرائعة، مرحباً بهذا التعاون الذي يصب في مصلحة الطلاب تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وبدوره، قدم الجاسر شكره وتقديره للمعهد على استضافتهم للقاء الذي يعتبر امتداداً للشراكة المميزة مع إدارة تعليم الرياض، وفي ختام اللقاء قدم الطخيم خطابات شكر وتقدير لمدير ومنسوبي ارتقاء الرياض وبعد ذلك التُقطت الصور التذكارية.

معهد العاصمة النموذجي

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"العاصمة النموذجي" يستضيف اللقاء التعريفي "جائزة ارتقاء للتميز ملفات ومتطلبات"
سبق

استضاف معهد العاصمة النموذجي، اليوم الخميس، اللقاء التعريفي "جائزة ارتقاء للتميز ملفات ومتطلبات"، والذي نفذته وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم منطقة الرياض، حيث استهدف اللقاء أكثر من 55 رائد نشاط من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بمتابعة من مدير عام المعهد عادل بن ناصر الطخيم، وبحضور مدير وحدة ارتقاء الرياض عبدالرحمن الجاسر ومساعده أحمد عسيري وعدد من مشرفي الوحدة وقسم العلاقات العامة والإعلام وقسم النشاط الطلابي بالمعهد، وذلك امتداداً للشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وفي هذا الصدد، ذكر مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن اللقاء الذي أقيم بقاعة الشيخ عثمان الصالح، بدأ بكلمة للجاسر حيث أكد فيها على أهمية تعزيز مشاركة الأسرة مع المدرسة في الأنشطة تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم وكذلك لرؤية 2030، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً للتعريف بجائزة ارتقاء وشرح معاييرها واستعراض عدة نماذج لمشاركات سابقة , ثم استمع الحضور لنموذج مميز من إحدى المدارس المتميزة في الجائزة وفي ختام اللقاء تسلم الجميع شهادة حضور والتقطت الصور التذكارية.

وكان الطخيم قد استقبل مدير وحدة ارتقاء عبدالرحمن الجاسر ومساعده أحمد عسيري وعدد من مشرفي الوحدة حيث رحب بهم وشكرهم على جهودهم الرائعة، مرحباً بهذا التعاون الذي يصب في مصلحة الطلاب تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وبدوره، قدم الجاسر شكره وتقديره للمعهد على استضافتهم للقاء الذي يعتبر امتداداً للشراكة المميزة مع إدارة تعليم الرياض، وفي ختام اللقاء قدم الطخيم خطابات شكر وتقدير لمدير ومنسوبي ارتقاء الرياض وبعد ذلك التُقطت الصور التذكارية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:59 PM

"العاصمة النموذجي" يستضيف اللقاء التعريفي "جائزة ارتقاء للتميز ملفات ومتطلبات"

استهدف أكثر من 55 رائد نشاط من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضاف معهد العاصمة النموذجي، اليوم الخميس، اللقاء التعريفي "جائزة ارتقاء للتميز ملفات ومتطلبات"، والذي نفذته وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم منطقة الرياض، حيث استهدف اللقاء أكثر من 55 رائد نشاط من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بمتابعة من مدير عام المعهد عادل بن ناصر الطخيم، وبحضور مدير وحدة ارتقاء الرياض عبدالرحمن الجاسر ومساعده أحمد عسيري وعدد من مشرفي الوحدة وقسم العلاقات العامة والإعلام وقسم النشاط الطلابي بالمعهد، وذلك امتداداً للشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وفي هذا الصدد، ذكر مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن اللقاء الذي أقيم بقاعة الشيخ عثمان الصالح، بدأ بكلمة للجاسر حيث أكد فيها على أهمية تعزيز مشاركة الأسرة مع المدرسة في الأنشطة تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم وكذلك لرؤية 2030، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً للتعريف بجائزة ارتقاء وشرح معاييرها واستعراض عدة نماذج لمشاركات سابقة , ثم استمع الحضور لنموذج مميز من إحدى المدارس المتميزة في الجائزة وفي ختام اللقاء تسلم الجميع شهادة حضور والتقطت الصور التذكارية.

وكان الطخيم قد استقبل مدير وحدة ارتقاء عبدالرحمن الجاسر ومساعده أحمد عسيري وعدد من مشرفي الوحدة حيث رحب بهم وشكرهم على جهودهم الرائعة، مرحباً بهذا التعاون الذي يصب في مصلحة الطلاب تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وبدوره، قدم الجاسر شكره وتقديره للمعهد على استضافتهم للقاء الذي يعتبر امتداداً للشراكة المميزة مع إدارة تعليم الرياض، وفي ختام اللقاء قدم الطخيم خطابات شكر وتقدير لمدير ومنسوبي ارتقاء الرياض وبعد ذلك التُقطت الصور التذكارية.

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