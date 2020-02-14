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شرطة عسير: مقطع دهس مواطن زوجته بخميس مشيط .. "قديم"

بسبب خلاف عائلي .. وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرُّض امرأة للدهس المتعمّد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط، مساء يوم الثلاثاء، الموافق 1441/1/11هـ، حيث اتضح أنها تعرَّضت للدهس العمد من قِبل زوجها لخلافٍ عائلي بينهما، وتمّ في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة منطقة عسير شرطة محافظة خميس مشيط دهس مواطن زوجته بخميس مشيط خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة عسير: مقطع دهس مواطن زوجته بخميس مشيط .. "قديم"
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرُّض امرأة للدهس المتعمّد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط، مساء يوم الثلاثاء، الموافق 1441/1/11هـ، حيث اتضح أنها تعرَّضت للدهس العمد من قِبل زوجها لخلافٍ عائلي بينهما، وتمّ في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
01:17 PM

شرطة عسير: مقطع دهس مواطن زوجته بخميس مشيط .. "قديم"

بسبب خلاف عائلي .. وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

A A A
رائد القرفي - أبها
17
20,155

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرُّض امرأة للدهس المتعمّد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط، مساء يوم الثلاثاء، الموافق 1441/1/11هـ، حيث اتضح أنها تعرَّضت للدهس العمد من قِبل زوجها لخلافٍ عائلي بينهما، وتمّ في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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