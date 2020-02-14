شرطة عسير: مقطع دهس مواطن زوجته بخميس مشيط .. "قديم"

بسبب خلاف عائلي .. وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرُّض امرأة للدهس المتعمّد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط، مساء يوم الثلاثاء، الموافق 1441/1/11هـ، حيث اتضح أنها تعرَّضت للدهس العمد من قِبل زوجها لخلافٍ عائلي بينهما، وتمّ في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.