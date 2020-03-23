المستشارة الألمانية بحالة جيدة وتنتظر نتيجة اختبار "كورونا"
غداة خضوعها للحجر الصحي عقب مخالطة طبيب مصاب
أفاد شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الاثنين)، بأنها بحالة جيدة، وتنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا بعد زيارة طبيب ثبتت إصابته بالمرض.
وأحجم المتحدث خلال إفادة صحفية عن ذكر الموعد الذي من المتوقع فيه ظهور نتيجة الاختبار، وفقاً لـ"رويترز".
ووضعت "ميركل" في الحجر الصحي أمس.
فيروس كورونا الجديد
المستشارة الألمانية بحالة جيدة وتنتظر نتيجة اختبار "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-23
أفاد شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الاثنين)، بأنها بحالة جيدة، وتنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا بعد زيارة طبيب ثبتت إصابته بالمرض.
وأحجم المتحدث خلال إفادة صحفية عن ذكر الموعد الذي من المتوقع فيه ظهور نتيجة الاختبار، وفقاً لـ"رويترز".
ووضعت "ميركل" في الحجر الصحي أمس.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
06:50 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:28 PM
المستشارة الألمانية بحالة جيدة وتنتظر نتيجة اختبار "كورونا"
غداة خضوعها للحجر الصحي عقب مخالطة طبيب مصاب
أفاد شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الاثنين)، بأنها بحالة جيدة، وتنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا بعد زيارة طبيب ثبتت إصابته بالمرض.
وأحجم المتحدث خلال إفادة صحفية عن ذكر الموعد الذي من المتوقع فيه ظهور نتيجة الاختبار، وفقاً لـ"رويترز".
ووضعت "ميركل" في الحجر الصحي أمس.