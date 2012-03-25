وقال الجاسر: إن هذا القرار يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.

وجّه وزير النقل صالح الجاسر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام.

"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-24 وجّه وزير النقل صالح الجاسر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام. وقال الجاسر: إن هذا القرار يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 11:47 AM

"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة ثمّن للقيادة الرشيدة رؤيتها التي تعني مزيدًا من التنمية في المجال





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وجّه وزير النقل صالح الجاسر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام.

وقال الجاسر: إن هذا القرار يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.