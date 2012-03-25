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"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة

ثمّن للقيادة الرشيدة رؤيتها التي تعني مزيدًا من التنمية في المجال

وجّه وزير النقل صالح الجاسر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام.

وقال الجاسر: إن هذا القرار يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة
سبق

وجّه وزير النقل صالح الجاسر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام.

وقال الجاسر: إن هذا القرار يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:47 AM

"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة

ثمّن للقيادة الرشيدة رؤيتها التي تعني مزيدًا من التنمية في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,542

وجّه وزير النقل صالح الجاسر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام.

وقال الجاسر: إن هذا القرار يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.

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