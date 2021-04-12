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تم الاقتران وولد الهلال.. "المسند": سيغرب بكل المناطق ومكة بعد 24د

قال: اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد بحيث لا ينعكس الضوء

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم 30 شعبان وعند الساعة 05:31 فجرًا؛ تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم وُلد #الهلال؛ وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في #السعودية، وفي #مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة.

وتابع: "الاقتران (الاجتماع): هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد؛ بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على أي جزء منه".

وأردف: "الولادة: هي تخلّف القمر عن الشمس؛ بحيث تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تم الاقتران وولد الهلال.. "المسند": سيغرب بكل المناطق ومكة بعد 24د
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم 30 شعبان وعند الساعة 05:31 فجرًا؛ تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم وُلد #الهلال؛ وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في #السعودية، وفي #مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة.

وتابع: "الاقتران (الاجتماع): هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد؛ بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على أي جزء منه".

وأردف: "الولادة: هي تخلّف القمر عن الشمس؛ بحيث تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
09:16 AM

تم الاقتران وولد الهلال.. "المسند": سيغرب بكل المناطق ومكة بعد 24د

قال: اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد بحيث لا ينعكس الضوء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم 30 شعبان وعند الساعة 05:31 فجرًا؛ تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم وُلد #الهلال؛ وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في #السعودية، وفي #مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة.

وتابع: "الاقتران (الاجتماع): هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد؛ بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على أي جزء منه".

وأردف: "الولادة: هي تخلّف القمر عن الشمس؛ بحيث تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر".

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