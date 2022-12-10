وفد أمريكي يدرب معلمي ومعلمات الإنجليزية بمحايل ورجال ألمع

ضمن برنامج الإبداع الناقد في إطار التعاون بين التعليم والسفارة الأمريكية

رعى مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم، أمس الخميس، ختام برنامج إستراتيجية الإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية، والذي قدمه وفد أمريكي طيلة اليومين الماضيين لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية.

وفي التفاصيل، كانت السفارة الأمريكية قد تكفلت باستضافة 4 مختصين في تدريس اللغة الإنجليزية (رجلين وسيدتين) لتنفيذ الورش التدريبية، حيث يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين السفارة الأمريكية ووزارة التعليم.

وقال "آل شريم" إن البرنامج نوعي وينفذ لأول مرة في تعليم محايل، ويعد أحد برامج التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية.

وأوضح مساعد مدير تعليم محايل للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي أن البرنامج استهدف 64 معلمًا و50 معلمة إلى جانب 7 مشرفين تربويين و3 مشرفات تربويات.

وأبان العداوي أن المكاتب المشاركة في البرنامج شملت إدارة تعليم محايل وإدارة تعليم رجال ألمع- رجال فقط - ومكتب تعليم بارق ومكتب المجاردة ومكتب البرك ومكتب قنا ومكتب بحر أبو سكينة .

وكان الوفد قد ضم مشرف العموم رئيس قسم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم عبدالرحمن الفريح والوفد المرافق له وهم الملحق الثقافي الأمريكي Robin yeager ، والخبيرة التربوية الأمريكية Kelly Wiechart، والخبير التربوي الأمريكي Justin Shewell، والمسؤول الأمريكي الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية Scott Chiverston، وممثلة من السفارة الأمريكية Naimeh Hadidi ، وممثلة وزارة التعليم في التدريب لينا بايزيد .

وسجل مركز التدريب التربوي بقيادة مديره عبدالله الفلقي ومشاركة شعبة اللغة الإنجليزية بقيادة رئيس الشعبة حمزة العداوي نجاحًا في الإعداد والتجهيز، وكرم مدير تعليم محايل في الختام، المدربين والمشاركين في البرنامج.