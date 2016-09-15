الاعتدال الخريفي يزحف لأجواء المملكة .. 8 أيام وتعتدل الحرارة وتتخلل البرودة

سلوك الدرجات والأمطار مع انتهاء الفصل يحملان فرص تشكل السيول "كسير"

8 أيام فقط تفصل السعودية خاصة وشبه الجزيرة العربية عامة عن الاعتدال الخريفي وبدء فصل الخريف.

وتفصيلاً، قال موقع طقس العرب، اليوم، إن فريق التنبؤات الجوية طويلة المدى أطلق سلسلة من النشرات الموسمية "لشبه الجزيرة العربية بما في ذلك السعودية"، تتعلق بالتوقعات الجوية للأشهر الثلاثة المقبلة "سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر2019" وسلوك درجات الحرارة والأمطار.

ويتوقع أن ينتهي فصل الخريف بأمطار قريبة من معدلاتها العامة في مختلف المناطق، وذلك يعني ارتفاع فرص تشكل السيول في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية بما فيها السعودية والعراق والكويت وحدوث ما يعرف بالكسير على سواحل البحر الأحمر.

كما يتوقع أن يكون فصل الخريف معتدل الحرارة بوجه عام، يتخلله بعض الفترات الباردة ولاسيما في نوفمبر، وهناك احتمالات مُرتفعة لتشكل حالة مدارية في بحر العرب قد تؤثر في أجزاء من سلطنة عُمان واليمن.