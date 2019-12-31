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تعرّف على قائمة "أخضر 23" لنهائيات كأس آسيا

رفع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة اللاعبين الرسمية للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

وجاءت أسماء (23) لاعبًا اختارهم المدير الفني سعد الشهري على النحو الآتي:

أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

ويأتي "الأخضر" في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.

من ناحية أخرى، ألغيت المباراة الودية التي كان المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب كوريا الجنوبية لسوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية أرضية الملعب.

المنتخب السعودي كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعرّف على قائمة "أخضر 23" لنهائيات كأس آسيا
سبق

رفع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة اللاعبين الرسمية للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

وجاءت أسماء (23) لاعبًا اختارهم المدير الفني سعد الشهري على النحو الآتي:

أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

ويأتي "الأخضر" في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.

من ناحية أخرى، ألغيت المباراة الودية التي كان المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب كوريا الجنوبية لسوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية أرضية الملعب.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
06:24 PM

تعرّف على قائمة "أخضر 23" لنهائيات كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة اللاعبين الرسمية للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

وجاءت أسماء (23) لاعبًا اختارهم المدير الفني سعد الشهري على النحو الآتي:

أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

ويأتي "الأخضر" في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.

من ناحية أخرى، ألغيت المباراة الودية التي كان المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب كوريا الجنوبية لسوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية أرضية الملعب.

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