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شاهد.. رائد بـ "الحرس الوطني" يصمم شعار اليوم العالمي للغة العربية

"الوزارة" تتبنى وتصقل المواهب لدعم منسوبيها بمختلف المجالات

بثت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو لأحد منسوبيها الرائد فهد بن صالح المجحدي، الخطاط الذي تم اختياره لعمل الشعار الرسمي لوزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وكتبت "الوزارة" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بأن "الإعْجَازُ فِي اللُّغَةِ بَحرٌ لاَ سَاحِلَ لَهُ".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد العمري، أن المبدعين وأصحاب المواهب هم وقود مؤسساتهم التي تعوّل عليهم وتستثمر قدراتهم.

وأكد المقدم "العمري" أن وزارة الحرس الوطني تتبنى وتصقل مواهب منسوبيها في مختلف المجالات وهذه دعوة له ولكل مبدع بالتواصل معهم عبر الإيميل: Pr@sang.gov.sa.

وفي السياق ذاته، غردت "الوزارة" إنفوجرافيك يوضح مسيرة اللغة العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والتي تحتفل في 18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.

كما غردت بكلمات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن اللغة العربية.

يُشار إلى أنه تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أعلن وزير الثقافة عن تسمية عام 2020م بعام "الخط العربي" احتفاءً بالقيمة الثقافية التي يمثلها الخط العربي ودوره في التعبير عن مخزون اللغة العربية.

وزارة الحرس الوطني فهد المجحدي وزارة الثقافة اليوم العالمي للغة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رائد بـ "الحرس الوطني" يصمم شعار اليوم العالمي للغة العربية
سبق

بثت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو لأحد منسوبيها الرائد فهد بن صالح المجحدي، الخطاط الذي تم اختياره لعمل الشعار الرسمي لوزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وكتبت "الوزارة" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بأن "الإعْجَازُ فِي اللُّغَةِ بَحرٌ لاَ سَاحِلَ لَهُ".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد العمري، أن المبدعين وأصحاب المواهب هم وقود مؤسساتهم التي تعوّل عليهم وتستثمر قدراتهم.

وأكد المقدم "العمري" أن وزارة الحرس الوطني تتبنى وتصقل مواهب منسوبيها في مختلف المجالات وهذه دعوة له ولكل مبدع بالتواصل معهم عبر الإيميل: Pr@sang.gov.sa.

وفي السياق ذاته، غردت "الوزارة" إنفوجرافيك يوضح مسيرة اللغة العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والتي تحتفل في 18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.

كما غردت بكلمات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن اللغة العربية.

يُشار إلى أنه تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أعلن وزير الثقافة عن تسمية عام 2020م بعام "الخط العربي" احتفاءً بالقيمة الثقافية التي يمثلها الخط العربي ودوره في التعبير عن مخزون اللغة العربية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
01:44 AM

شاهد.. رائد بـ "الحرس الوطني" يصمم شعار اليوم العالمي للغة العربية

"الوزارة" تتبنى وتصقل المواهب لدعم منسوبيها بمختلف المجالات

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متعب البقمي - الطائف
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بثت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو لأحد منسوبيها الرائد فهد بن صالح المجحدي، الخطاط الذي تم اختياره لعمل الشعار الرسمي لوزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وكتبت "الوزارة" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بأن "الإعْجَازُ فِي اللُّغَةِ بَحرٌ لاَ سَاحِلَ لَهُ".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد العمري، أن المبدعين وأصحاب المواهب هم وقود مؤسساتهم التي تعوّل عليهم وتستثمر قدراتهم.

وأكد المقدم "العمري" أن وزارة الحرس الوطني تتبنى وتصقل مواهب منسوبيها في مختلف المجالات وهذه دعوة له ولكل مبدع بالتواصل معهم عبر الإيميل: Pr@sang.gov.sa.

وفي السياق ذاته، غردت "الوزارة" إنفوجرافيك يوضح مسيرة اللغة العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والتي تحتفل في 18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.

كما غردت بكلمات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن اللغة العربية.

يُشار إلى أنه تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أعلن وزير الثقافة عن تسمية عام 2020م بعام "الخط العربي" احتفاءً بالقيمة الثقافية التي يمثلها الخط العربي ودوره في التعبير عن مخزون اللغة العربية.

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