النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مناقشة 15 رسالة ماجستير ودكتوراه إلكترونيًّا بجامعة الملك خالد

خلال أسبوعين وبحضور تجاوز الـ 80 شخصًا في كل مناقشة

ناقشت جامعة الملك خالد عددًا من رسائل الماجستير والدكتوراه إلكترونيًّا خلال أسبوعين، حيث نوقشت خلال الأسبوع الماضي 6 رسائل علمية، 4 منها دكتوراه، و2 منها ماجستير، في كلية التربية، بحضور تجاوز الـ 80 شخصًا في كل مناقشة.

كما تم البدء في مناقشة 9 رسائل دكتوراه وماجستير لهذا الأسبوع، وهي عبارة عن 3 رسائل دكتوراه، و6 ماجستير، موزعة بين كليات التربية، والشريعة وأصول الدين، والعلوم الإنسانية.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن هناك عددًا من المناقشات المعتمدة، في طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة، مبينًا أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابة للتوجيهات وإيمانًا من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات، وحرصًا على عدم تأخير مناقشاتهم ورغبة في تسهيل إجراءات تخرجهم.

فيما عبر الطلاب بكلية التربية عبدالله جبرة ويحيى العايضي ومحمد آل مبارك والطالبتان بكلية العلوم الإنسانية فوزية بالحارث ومرام آل فرحان عن شكرهم لجامعة الملك خالد على هذه الخطوة الأكاديمية المميزة والتي حققت طموحهم دون تأخير، مؤكدين أن تجربتهم وتجربة زملائهم في المناقشة كانت ناجحة وأن المناقشات تمت بنجاح ووسط حضور إلكتروني كبير.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والكليات المعنية كانت سباقة في هذا التحول، وتعد من أوائل الجامعات التي أقرت المناقشات عن بعد ونفذتها بنجاح.

جامعة الملك خالد رسائل الماجستير والدكتوراه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مناقشة 15 رسالة ماجستير ودكتوراه إلكترونيًّا بجامعة الملك خالد
سبق

ناقشت جامعة الملك خالد عددًا من رسائل الماجستير والدكتوراه إلكترونيًّا خلال أسبوعين، حيث نوقشت خلال الأسبوع الماضي 6 رسائل علمية، 4 منها دكتوراه، و2 منها ماجستير، في كلية التربية، بحضور تجاوز الـ 80 شخصًا في كل مناقشة.

كما تم البدء في مناقشة 9 رسائل دكتوراه وماجستير لهذا الأسبوع، وهي عبارة عن 3 رسائل دكتوراه، و6 ماجستير، موزعة بين كليات التربية، والشريعة وأصول الدين، والعلوم الإنسانية.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن هناك عددًا من المناقشات المعتمدة، في طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة، مبينًا أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابة للتوجيهات وإيمانًا من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات، وحرصًا على عدم تأخير مناقشاتهم ورغبة في تسهيل إجراءات تخرجهم.

فيما عبر الطلاب بكلية التربية عبدالله جبرة ويحيى العايضي ومحمد آل مبارك والطالبتان بكلية العلوم الإنسانية فوزية بالحارث ومرام آل فرحان عن شكرهم لجامعة الملك خالد على هذه الخطوة الأكاديمية المميزة والتي حققت طموحهم دون تأخير، مؤكدين أن تجربتهم وتجربة زملائهم في المناقشة كانت ناجحة وأن المناقشات تمت بنجاح ووسط حضور إلكتروني كبير.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والكليات المعنية كانت سباقة في هذا التحول، وتعد من أوائل الجامعات التي أقرت المناقشات عن بعد ونفذتها بنجاح.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:03 PM

مناقشة 15 رسالة ماجستير ودكتوراه إلكترونيًّا بجامعة الملك خالد

خلال أسبوعين وبحضور تجاوز الـ 80 شخصًا في كل مناقشة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
845

ناقشت جامعة الملك خالد عددًا من رسائل الماجستير والدكتوراه إلكترونيًّا خلال أسبوعين، حيث نوقشت خلال الأسبوع الماضي 6 رسائل علمية، 4 منها دكتوراه، و2 منها ماجستير، في كلية التربية، بحضور تجاوز الـ 80 شخصًا في كل مناقشة.

كما تم البدء في مناقشة 9 رسائل دكتوراه وماجستير لهذا الأسبوع، وهي عبارة عن 3 رسائل دكتوراه، و6 ماجستير، موزعة بين كليات التربية، والشريعة وأصول الدين، والعلوم الإنسانية.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن هناك عددًا من المناقشات المعتمدة، في طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة، مبينًا أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابة للتوجيهات وإيمانًا من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات، وحرصًا على عدم تأخير مناقشاتهم ورغبة في تسهيل إجراءات تخرجهم.

فيما عبر الطلاب بكلية التربية عبدالله جبرة ويحيى العايضي ومحمد آل مبارك والطالبتان بكلية العلوم الإنسانية فوزية بالحارث ومرام آل فرحان عن شكرهم لجامعة الملك خالد على هذه الخطوة الأكاديمية المميزة والتي حققت طموحهم دون تأخير، مؤكدين أن تجربتهم وتجربة زملائهم في المناقشة كانت ناجحة وأن المناقشات تمت بنجاح ووسط حضور إلكتروني كبير.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والكليات المعنية كانت سباقة في هذا التحول، وتعد من أوائل الجامعات التي أقرت المناقشات عن بعد ونفذتها بنجاح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,554

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة