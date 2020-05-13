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تفاعل معها "الديوان" وتعاطف معها الكثير.. وفاة "الطفلة زينب" بعد معاناة مع السرطان

"سبق" نشرت معاناتها في تقارير عدة

ودَّعت أمس الطفلة اليمنية "زينب حسين المجلي" الحياة في أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، استمرت أكثر من عام.

وكانت "سبق" قد تناولت قضية الطفلة "زينب" التي ظنت أسرتها في بادئ الأمر أنها مصابة بالمس قبل أن تجري لها كشوفات طبية في مستشفى بجازان، بيّنت إصابتها بسرطان في الدماغ، قبل أن ينقلها إلى مستشفى الشميسي بالرياض، ثم للمدينة الطبية.

وكان الديوان الملكي قد وجَّه وزارة الصحة بعلاج الطفلة "زينب" بعد أن تقدم والدها بطلب لعلاجها. فيما قال الأخير لـ"سبق" إنها كانت في بادئ الأمر تشعر بالخوف؛ فانتابهم اعتقاد بأنها تعاني مسًّا أو عينًا، أو ما شابه ذلك؛ وتم علاجها بالرقية، وكان هذا قبل عيد الأضحى المبارك العام الماضي، لكن الأمر تطور، وتدهورت صحتها للأسوأ. موضحًا أنه عندما تم التوجه بها لأحد مستشفيات جازان الحكومية تم الكشف عليها، وتشخيص الحالة بشكل دقيق، وتبيّن أنها تعاني ورمًا سرطانيًّا في الدماغ، أظهرته الأشعة.

وأبان حينها أن حالتها زادت سوءًا، مشيرًا إلى أنها فقدت الحركة تدريجيًّا بسبب الورم، وكذلك النطق، قبل أن يتم نقلها إلى الرياض؛ فتقدَّم بطلب للديوان الملكي لعلاجها غير أنها رحلت يوم أمس متأثرة بالمرض في المدينة الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعل معها "الديوان" وتعاطف معها الكثير.. وفاة "الطفلة زينب" بعد معاناة مع السرطان
سبق

ودَّعت أمس الطفلة اليمنية "زينب حسين المجلي" الحياة في أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، استمرت أكثر من عام.

وكانت "سبق" قد تناولت قضية الطفلة "زينب" التي ظنت أسرتها في بادئ الأمر أنها مصابة بالمس قبل أن تجري لها كشوفات طبية في مستشفى بجازان، بيّنت إصابتها بسرطان في الدماغ، قبل أن ينقلها إلى مستشفى الشميسي بالرياض، ثم للمدينة الطبية.

وكان الديوان الملكي قد وجَّه وزارة الصحة بعلاج الطفلة "زينب" بعد أن تقدم والدها بطلب لعلاجها. فيما قال الأخير لـ"سبق" إنها كانت في بادئ الأمر تشعر بالخوف؛ فانتابهم اعتقاد بأنها تعاني مسًّا أو عينًا، أو ما شابه ذلك؛ وتم علاجها بالرقية، وكان هذا قبل عيد الأضحى المبارك العام الماضي، لكن الأمر تطور، وتدهورت صحتها للأسوأ. موضحًا أنه عندما تم التوجه بها لأحد مستشفيات جازان الحكومية تم الكشف عليها، وتشخيص الحالة بشكل دقيق، وتبيّن أنها تعاني ورمًا سرطانيًّا في الدماغ، أظهرته الأشعة.

وأبان حينها أن حالتها زادت سوءًا، مشيرًا إلى أنها فقدت الحركة تدريجيًّا بسبب الورم، وكذلك النطق، قبل أن يتم نقلها إلى الرياض؛ فتقدَّم بطلب للديوان الملكي لعلاجها غير أنها رحلت يوم أمس متأثرة بالمرض في المدينة الطبية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
02:12 AM

تفاعل معها "الديوان" وتعاطف معها الكثير.. وفاة "الطفلة زينب" بعد معاناة مع السرطان

"سبق" نشرت معاناتها في تقارير عدة

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قاسم الخبراني - الرياض
20
20,462

ودَّعت أمس الطفلة اليمنية "زينب حسين المجلي" الحياة في أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، استمرت أكثر من عام.

وكانت "سبق" قد تناولت قضية الطفلة "زينب" التي ظنت أسرتها في بادئ الأمر أنها مصابة بالمس قبل أن تجري لها كشوفات طبية في مستشفى بجازان، بيّنت إصابتها بسرطان في الدماغ، قبل أن ينقلها إلى مستشفى الشميسي بالرياض، ثم للمدينة الطبية.

وكان الديوان الملكي قد وجَّه وزارة الصحة بعلاج الطفلة "زينب" بعد أن تقدم والدها بطلب لعلاجها. فيما قال الأخير لـ"سبق" إنها كانت في بادئ الأمر تشعر بالخوف؛ فانتابهم اعتقاد بأنها تعاني مسًّا أو عينًا، أو ما شابه ذلك؛ وتم علاجها بالرقية، وكان هذا قبل عيد الأضحى المبارك العام الماضي، لكن الأمر تطور، وتدهورت صحتها للأسوأ. موضحًا أنه عندما تم التوجه بها لأحد مستشفيات جازان الحكومية تم الكشف عليها، وتشخيص الحالة بشكل دقيق، وتبيّن أنها تعاني ورمًا سرطانيًّا في الدماغ، أظهرته الأشعة.

وأبان حينها أن حالتها زادت سوءًا، مشيرًا إلى أنها فقدت الحركة تدريجيًّا بسبب الورم، وكذلك النطق، قبل أن يتم نقلها إلى الرياض؛ فتقدَّم بطلب للديوان الملكي لعلاجها غير أنها رحلت يوم أمس متأثرة بالمرض في المدينة الطبية.

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