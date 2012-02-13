النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصالح: 5 فوائد في نقل 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات

قدّرها بنحو 80 مليار دولار

تلقفت الأوساط الاقتصادية خبر تحويل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالكثير من التفاؤل والأمل في إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم أركانه باستثمارات جديدة نوعية، وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن إيجاد الفارق المطلوب في بناء اقتصاد قوي.

وقال المستشار المالي حسام الصالح، إن نقل الـ 4% من أسهم أرامكو السعودية إلى الصندوق، يحمل عدداً من الفوائد، أولاها تعزيز المركز المالي للصندوق، في إطار إستراتيجية طويلة المدى، تستهدف دعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع حجم أصوله، تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.

وأضاف الصالح "نقل هذه النسبة من شأنه أن يعزز أيضاً من جودة أصول الصندوق، ويمنحه مرونة أكبر من حيث التوسع في الاستثمارات العامة، فضلاً عن فائدة أخرى، بمنح الثقل لاستثمارات الصندوق من حيث التصنيف كاستثمارات ممتازة، نالت تقييماً متقدماً من مؤسسات المال الدولية، وهذه الميزة تعطي الصندوق مرونة أكبر في التحكم في سعر الخدمة عند التفاوض لطلب التمويل، وبالتالي الحصول على أفضل الصفقات بأفضل الأسعار.

80 ملياراً

وقدّر الصالح نسبة الـ4 % بنحو 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كفيل بدعم الصندوق بالحد الذي يدفعه إلى المشاركة في مشاريع استثمارية عملاقة على مستوى العالم.

ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تسهم في إيجاد قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ويعكس نقل أسهم أرامكو إلى الصندوق ملامح إستراتيجية القيادة السعودية في دعم صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة في دفع منظومة الاقتصاد السعودي نحو الأمام، لتعزيز مبدأ تنويع الاستثمارات من جانب، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس، الأمر الذي يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

توزيع الأرباح

ويتفق المحللون على أن عملية نقل هذه النسبة إلى صندوق الاستثمارات العامة، لن تؤثر في سياسة توزيع الأرباح التي تخصصها الشركة للمساهمين فيها، أو على حقوق مساهمي الأقلية، إذ اتخذت الشركة كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن حقوق المساهمين، وتضمن سلاسة توزيع الأرباح عليهم وفق مواعيدها المحددة.

وستكون الأسهم المنقولة، مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، وذلك من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح، وهذا ما حرصت عليه الشركة.

التقلبات الشديدة

جاء مبدأ "الصناديق السيادية" التي تملكها الدول حول العالم من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة.

وتتمتع "الصناديق السيادية" بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى.

ويعمل الصندوق على إنجاز أعماله لتلبية مسؤولياته الاستثمارية في المملكة، خصوصاً بعد أن ارتبطت هذه المسؤولية بمستهدفات رؤية 2030.

صندوق الاستثمارات العامة أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصالح: 5 فوائد في نقل 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات
سبق

تلقفت الأوساط الاقتصادية خبر تحويل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالكثير من التفاؤل والأمل في إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم أركانه باستثمارات جديدة نوعية، وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن إيجاد الفارق المطلوب في بناء اقتصاد قوي.

وقال المستشار المالي حسام الصالح، إن نقل الـ 4% من أسهم أرامكو السعودية إلى الصندوق، يحمل عدداً من الفوائد، أولاها تعزيز المركز المالي للصندوق، في إطار إستراتيجية طويلة المدى، تستهدف دعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع حجم أصوله، تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.

وأضاف الصالح "نقل هذه النسبة من شأنه أن يعزز أيضاً من جودة أصول الصندوق، ويمنحه مرونة أكبر من حيث التوسع في الاستثمارات العامة، فضلاً عن فائدة أخرى، بمنح الثقل لاستثمارات الصندوق من حيث التصنيف كاستثمارات ممتازة، نالت تقييماً متقدماً من مؤسسات المال الدولية، وهذه الميزة تعطي الصندوق مرونة أكبر في التحكم في سعر الخدمة عند التفاوض لطلب التمويل، وبالتالي الحصول على أفضل الصفقات بأفضل الأسعار.

80 ملياراً

وقدّر الصالح نسبة الـ4 % بنحو 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كفيل بدعم الصندوق بالحد الذي يدفعه إلى المشاركة في مشاريع استثمارية عملاقة على مستوى العالم.

ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تسهم في إيجاد قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ويعكس نقل أسهم أرامكو إلى الصندوق ملامح إستراتيجية القيادة السعودية في دعم صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة في دفع منظومة الاقتصاد السعودي نحو الأمام، لتعزيز مبدأ تنويع الاستثمارات من جانب، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس، الأمر الذي يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

توزيع الأرباح

ويتفق المحللون على أن عملية نقل هذه النسبة إلى صندوق الاستثمارات العامة، لن تؤثر في سياسة توزيع الأرباح التي تخصصها الشركة للمساهمين فيها، أو على حقوق مساهمي الأقلية، إذ اتخذت الشركة كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن حقوق المساهمين، وتضمن سلاسة توزيع الأرباح عليهم وفق مواعيدها المحددة.

وستكون الأسهم المنقولة، مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، وذلك من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح، وهذا ما حرصت عليه الشركة.

التقلبات الشديدة

جاء مبدأ "الصناديق السيادية" التي تملكها الدول حول العالم من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة.

وتتمتع "الصناديق السيادية" بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى.

ويعمل الصندوق على إنجاز أعماله لتلبية مسؤولياته الاستثمارية في المملكة، خصوصاً بعد أن ارتبطت هذه المسؤولية بمستهدفات رؤية 2030.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
11:59 AM

الصالح: 5 فوائد في نقل 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات

قدّرها بنحو 80 مليار دولار

A A A
حامد العلي - الرياض
4
2,347

تلقفت الأوساط الاقتصادية خبر تحويل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالكثير من التفاؤل والأمل في إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم أركانه باستثمارات جديدة نوعية، وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن إيجاد الفارق المطلوب في بناء اقتصاد قوي.

وقال المستشار المالي حسام الصالح، إن نقل الـ 4% من أسهم أرامكو السعودية إلى الصندوق، يحمل عدداً من الفوائد، أولاها تعزيز المركز المالي للصندوق، في إطار إستراتيجية طويلة المدى، تستهدف دعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع حجم أصوله، تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.

وأضاف الصالح "نقل هذه النسبة من شأنه أن يعزز أيضاً من جودة أصول الصندوق، ويمنحه مرونة أكبر من حيث التوسع في الاستثمارات العامة، فضلاً عن فائدة أخرى، بمنح الثقل لاستثمارات الصندوق من حيث التصنيف كاستثمارات ممتازة، نالت تقييماً متقدماً من مؤسسات المال الدولية، وهذه الميزة تعطي الصندوق مرونة أكبر في التحكم في سعر الخدمة عند التفاوض لطلب التمويل، وبالتالي الحصول على أفضل الصفقات بأفضل الأسعار.

80 ملياراً

وقدّر الصالح نسبة الـ4 % بنحو 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كفيل بدعم الصندوق بالحد الذي يدفعه إلى المشاركة في مشاريع استثمارية عملاقة على مستوى العالم.

ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تسهم في إيجاد قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ويعكس نقل أسهم أرامكو إلى الصندوق ملامح إستراتيجية القيادة السعودية في دعم صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة في دفع منظومة الاقتصاد السعودي نحو الأمام، لتعزيز مبدأ تنويع الاستثمارات من جانب، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس، الأمر الذي يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

توزيع الأرباح

ويتفق المحللون على أن عملية نقل هذه النسبة إلى صندوق الاستثمارات العامة، لن تؤثر في سياسة توزيع الأرباح التي تخصصها الشركة للمساهمين فيها، أو على حقوق مساهمي الأقلية، إذ اتخذت الشركة كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن حقوق المساهمين، وتضمن سلاسة توزيع الأرباح عليهم وفق مواعيدها المحددة.

وستكون الأسهم المنقولة، مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، وذلك من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح، وهذا ما حرصت عليه الشركة.

التقلبات الشديدة

جاء مبدأ "الصناديق السيادية" التي تملكها الدول حول العالم من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة.

وتتمتع "الصناديق السيادية" بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى.

ويعمل الصندوق على إنجاز أعماله لتلبية مسؤولياته الاستثمارية في المملكة، خصوصاً بعد أن ارتبطت هذه المسؤولية بمستهدفات رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,100
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,102

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة