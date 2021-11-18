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"التجارة" تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهبية مخالفة بعرعر

أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراماً

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار في أسواق الذهب بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وافداً من جنسية عربية يقوم بعملية بيع وتوزيع مشغولات المعادن الثمينة لا تحمل دمغة العلامة التجارية الخاصة بالمصنع أو المستورد إثر بلاغ باشرته الوزارة.


واشتملت المضبوطات على أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراماً، كما ضبطت مستندات تثبت قيامه بعملية البيع والتوزيع.


وتمت إحالة عينات من المضبوطات للفحص بمختبرات متخصصة للتحقق من جودة العيار، واستدعت الوزارة كل أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن ثم لجنة الفصل لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على كل مصنعي ومستورد المعادن الثمينة عدم تمكين الأجنبي بتوزيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وعدم شراء أو بيع المشغولات التي لا تحمل دمغة العيار والعلامة التجارية.


ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بكل مناطق المملكة إلى الابلاغ عن مثل هذه الحالات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهبية مخالفة بعرعر
سبق

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار في أسواق الذهب بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وافداً من جنسية عربية يقوم بعملية بيع وتوزيع مشغولات المعادن الثمينة لا تحمل دمغة العلامة التجارية الخاصة بالمصنع أو المستورد إثر بلاغ باشرته الوزارة.


واشتملت المضبوطات على أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراماً، كما ضبطت مستندات تثبت قيامه بعملية البيع والتوزيع.


وتمت إحالة عينات من المضبوطات للفحص بمختبرات متخصصة للتحقق من جودة العيار، واستدعت الوزارة كل أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن ثم لجنة الفصل لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على كل مصنعي ومستورد المعادن الثمينة عدم تمكين الأجنبي بتوزيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وعدم شراء أو بيع المشغولات التي لا تحمل دمغة العيار والعلامة التجارية.


ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بكل مناطق المملكة إلى الابلاغ عن مثل هذه الحالات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:39 PM

"التجارة" تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهبية مخالفة بعرعر

أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار في أسواق الذهب بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وافداً من جنسية عربية يقوم بعملية بيع وتوزيع مشغولات المعادن الثمينة لا تحمل دمغة العلامة التجارية الخاصة بالمصنع أو المستورد إثر بلاغ باشرته الوزارة.


واشتملت المضبوطات على أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراماً، كما ضبطت مستندات تثبت قيامه بعملية البيع والتوزيع.


وتمت إحالة عينات من المضبوطات للفحص بمختبرات متخصصة للتحقق من جودة العيار، واستدعت الوزارة كل أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن ثم لجنة الفصل لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على كل مصنعي ومستورد المعادن الثمينة عدم تمكين الأجنبي بتوزيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وعدم شراء أو بيع المشغولات التي لا تحمل دمغة العيار والعلامة التجارية.


ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بكل مناطق المملكة إلى الابلاغ عن مثل هذه الحالات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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