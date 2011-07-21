النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخدمات الطبية" بالداخلية تعايد المرضى بالهدايا والزهور

قامت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، بجولات معايدة للمرضى المنومين في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لدور المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى.

وتضمن برنامج الزيارة تقديم بطاقات معايدة وزهور وهدايا بهذه المناسبة، متمنين للجميع الشفاء والعافية الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الخدمات الطبية" بالداخلية تعايد المرضى بالهدايا والزهور
سبق

قامت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، بجولات معايدة للمرضى المنومين في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لدور المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى.

وتضمن برنامج الزيارة تقديم بطاقات معايدة وزهور وهدايا بهذه المناسبة، متمنين للجميع الشفاء والعافية الدائمة.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
08:54 PM

"الخدمات الطبية" بالداخلية تعايد المرضى بالهدايا والزهور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

قامت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، بجولات معايدة للمرضى المنومين في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لدور المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى.

وتضمن برنامج الزيارة تقديم بطاقات معايدة وزهور وهدايا بهذه المناسبة، متمنين للجميع الشفاء والعافية الدائمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,020
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,118
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,920

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة