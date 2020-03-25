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كوريا الجنوبية تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة في البلاد وصل إلى 9137 حالة

سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.

فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:49 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة في البلاد وصل إلى 9137 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - سيئول
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سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.

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