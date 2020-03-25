كوريا الجنوبية تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.
سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية
سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.
سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.