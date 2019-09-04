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"التدريب التقني" توضح: أوقفنا دورات "الكوتش"

تم إيقافها بالتعاون مع وزارة الصحة

أوضحت المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، بأنه تم إيقاف كل الدورات التدريبية؛ فيما يسمى بعلم الكوتشنج المدرب الشخصي، بالتنسيق مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه "بعد رصد بعض التجاوزات من قِبَل بعض مقدمي الدورات، تم إيقافها، ويجري العمل حاليًا على تطوير ومراجعة الضوابط والأنظمة الخاصة".

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"التدريب التقني" توضح: أوقفنا دورات "الكوتش"
سبق

أوضحت المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، بأنه تم إيقاف كل الدورات التدريبية؛ فيما يسمى بعلم الكوتشنج المدرب الشخصي، بالتنسيق مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه "بعد رصد بعض التجاوزات من قِبَل بعض مقدمي الدورات، تم إيقافها، ويجري العمل حاليًا على تطوير ومراجعة الضوابط والأنظمة الخاصة".

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:17 PM

"التدريب التقني" توضح: أوقفنا دورات "الكوتش"

تم إيقافها بالتعاون مع وزارة الصحة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
724

أوضحت المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، بأنه تم إيقاف كل الدورات التدريبية؛ فيما يسمى بعلم الكوتشنج المدرب الشخصي، بالتنسيق مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه "بعد رصد بعض التجاوزات من قِبَل بعض مقدمي الدورات، تم إيقافها، ويجري العمل حاليًا على تطوير ومراجعة الضوابط والأنظمة الخاصة".

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