تأجيل الدوام في مدارس تبوك إلى 9 صباحاً طوال أيام الأسبوع القادم

نظرًا لما تشهده المدينة وبعض المحافظات من انخفاض في درجات الحرارة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً طوال أيام الأسبوع القادم.

جاء ذلك حرصاً على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس والمنسوبين؛ نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض المحافظات من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وأفادت الإدارة أن القرار يشمل جميع المدارس مدينة تبوك والمراكز القرى والهجر التابعة لها، إضافة للمدارس في محافظتي حقل وتيماء وضواحيهما، وقرى الجو وأبو راكة والنشيفة والبليطيح والفارعة وأم ضباع التابعة لمحافظة الوجه، وقريتي الشبحة وشتات في محافظة أملج.