"جامعة بيشة" تعلن ضوابط الاختبارات النهائية وتدعو للاطلاع على الإرشادات الإلكترونية‎

ستكون عن بُعد للمقررات النظرية وحضوريًّا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية

أعلنت جامعة بيشة، ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ، والتي ستكون عن بُعد للمقررات النظرية وحضوريًّا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية؛ بحسب ما اعتمده رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وكالة الشؤون التعليمية أن عملية رصد غياب الطلبة تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء 23- 4- 1442هـ الموافق 8/ 12/ 2020م؛ مبينة أن الطالب الذي يَرِد اسمه في قوائم الحرمان لا يحق له التقدم للاختبار النهائي، كما أن الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي يتم تسجيله غائبًا (غ) في ذلك الاختبار؛ على أن يعطى اختبارًا بديلًا إذا تقدم بعذره لعميد الكلية وتم قبوله حسب لائحة الدراسة والاختبارات بالجامعة.

وأكدت أنه سيتم تطبيق مبدأ التباعد بين المقاعد حسب الضوابط الصحية في الاختبارات الحضورية، وتطبيق نقاط فرز بصري على مداخل المباني التعليمية للتحقق من قياس درجة الحرارة، ولبس الكمامات، وتعقيم الأيدي قبل الدخول للقاعات.

ودعت إلى الحضور لقاعات الاختبار قبل موعد بداية الاختبار بنصف ساعة على الأقل؛ تجنبًا للازدحام؛ مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا أو المخالطة وأصحاب الأعذار المقبولة، بتمكينها من إجراء اختبار بديل حسب لائحة الدراسة والاختبارات بالجامعة، بعد تقديم الأعذار وإثبات الإصابة أو المخالطة من خلال التطبيقات الصحية المعتمدة.

وشددت الوكالة على الطلاب، التقيد بالإرشادات الخاصة بإجراء الاختبار الإلكتروني (عن بُعد)، ومنها التأكد من جاهزية الكمبيوتر الشخصي قبل بدء الاختبار بوقت كافٍ، والتأكد من الاتصال بشبكة الإنترنت، وأن الشبكة مستقرة وقوية، وأن موقع البلاك بورد يعمل بشكل جيد، واستخدام آخر إصدار من متصفح "كروم" أو "فيرفوكس" على الجهاز الشخصي لإجراء الاختبار، وعدم استخدام تطبيق البلاك بورد للجوال مطلقًا، والتأكد من عدم وجود أي برامج تعمل على الجهاز خلاف متصفح الإنترنت قبل بدء الاختبار، وفي حال حدوث مشكلة ما تسببت في عدم ظهور الاختبار في موعده؛ يقوم الطالب بالخروج من البلاك بورد، وإغلاق المتصفح، ثم إعادة فتح المتصفح والدخول على البلاك بورد مرة أخرى، أو إعادة تشغيل الجهاز، مع أهمية القراءة الجيدة لجميع إرشادات الاختبار قبل الضغط على زر "بدء" لبدء الاختبار.

وأضافت أنه فور بدء الاختبار سيبدأ عداد الوقت في العمل، وسيغلق الاختبار وسيتم تسليمه تلقائيًّا بعد استنفاد مدة الاختبار؛ لافتة إلى أنه سيتم تقديم الاختبار على شكل سؤال واحد في المرة؛ بحيث يمكن استعراض سؤال واحد في كل مرة يتم الضغط بها على زر الانتقال، وسيتم تفعيل خاصية حظر الرجوع في الاختبار؛ بحيث لا يمكن العودة إلى السؤال بعد الانتقال إلى السؤال الذي يليه. مؤكدة عدم الضغط مطلقًا على الأزرار التالية: الرجوع للخلف Back من المتصفح، أو Backspace من لوحة المفاتيح.

وذكرت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية أنه يمكن الضغط على "حالة إكمال الأسئلة" الموجودة أسفل "معلومات الاختبار"؛ لكي يتمكن الطالب من معرفة الأسئلة التي أجاب عليها. مبينة أنه عند حدوث مشكلة أثناء الاختبار وخروج الطالب منه قبل انقضاء مدة الإتاحة؛ يمكنه تسجيل الدخول مرة أخرى على نظام البلاك بورد، واستكمال الإجابة على الاختبار، ولن يُسمح للطالب بمعاودة الدخول في حال تجاوز مدة الإتاحة.