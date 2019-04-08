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5 ساعات لإنقاذ مقيم سقط في حفرة "قار" بدومة الجندل

حالته الصحية جيدة و"الدفاع المدني" يتوعد المهملين

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، مقيماً سودانياً وقع في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل، في عملية استمرت خمس ساعات.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، باشرت بلاغاً مساء اليوم، عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)، حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأضاف أنه -وبفضل من الله-، تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح وتم انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة الخمس ساعات وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

‎وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالمحافظة والبلدية والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية ( الشرطة والمرور والدوريات الأمنية ) بالإضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وفي ذات الوقت، أكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.

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5 ساعات لإنقاذ مقيم سقط في حفرة "قار" بدومة الجندل
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، مقيماً سودانياً وقع في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل، في عملية استمرت خمس ساعات.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، باشرت بلاغاً مساء اليوم، عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)، حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأضاف أنه -وبفضل من الله-، تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح وتم انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة الخمس ساعات وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

‎وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالمحافظة والبلدية والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية ( الشرطة والمرور والدوريات الأمنية ) بالإضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وفي ذات الوقت، أكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:03 PM

5 ساعات لإنقاذ مقيم سقط في حفرة "قار" بدومة الجندل

حالته الصحية جيدة و"الدفاع المدني" يتوعد المهملين

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فهد الغبيوي - الجوف
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2,414

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، مقيماً سودانياً وقع في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل، في عملية استمرت خمس ساعات.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، باشرت بلاغاً مساء اليوم، عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)، حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأضاف أنه -وبفضل من الله-، تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح وتم انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة الخمس ساعات وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

‎وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالمحافظة والبلدية والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية ( الشرطة والمرور والدوريات الأمنية ) بالإضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وفي ذات الوقت، أكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

كما دعا الإخوة المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.

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