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49777 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان

تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة في جميع محافظات المنطقة

قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ 49777 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأبانت صحة جازان أن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 29514 مستفيداً تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة في جميع محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 20263 مستفيداً عبر 7 مراكز في المنطقة؛ منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتُقدم عيادات "تطمن" خدماتها لمَن يعانون أعراضاً تنفسية، مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق" دون حجز موعد، أما مراكز تأكد فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضاً، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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49777 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان
سبق

قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ 49777 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأبانت صحة جازان أن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 29514 مستفيداً تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة في جميع محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 20263 مستفيداً عبر 7 مراكز في المنطقة؛ منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتُقدم عيادات "تطمن" خدماتها لمَن يعانون أعراضاً تنفسية، مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق" دون حجز موعد، أما مراكز تأكد فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضاً، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:16 PM

49777 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان

تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة في جميع محافظات المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ 49777 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأبانت صحة جازان أن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 29514 مستفيداً تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة في جميع محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 20263 مستفيداً عبر 7 مراكز في المنطقة؛ منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتُقدم عيادات "تطمن" خدماتها لمَن يعانون أعراضاً تنفسية، مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق" دون حجز موعد، أما مراكز تأكد فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضاً، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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