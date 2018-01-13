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وزير الخارجية يعزّي الشعب العُماني بوفاة السلطان "قابوس"

قال: نشاطر الأشقاء الحزن وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

تقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ الذي أسّس النهضة الحديثة لبلاده.

وقال وزير الخارجية في تغريدةٍ له: نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وزير الخارجية وفاة السلطان قابوس بن سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يعزّي الشعب العُماني بوفاة السلطان "قابوس"
سبق

تقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ الذي أسّس النهضة الحديثة لبلاده.

وقال وزير الخارجية في تغريدةٍ له: نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
01:22 PM

وزير الخارجية يعزّي الشعب العُماني بوفاة السلطان "قابوس"

قال: نشاطر الأشقاء الحزن وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,521

تقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ الذي أسّس النهضة الحديثة لبلاده.

وقال وزير الخارجية في تغريدةٍ له: نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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