وزير الخارجية يعزّي الشعب العُماني بوفاة السلطان "قابوس"
قال: نشاطر الأشقاء الحزن وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
تقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ الذي أسّس النهضة الحديثة لبلاده.
وقال وزير الخارجية في تغريدةٍ له: نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وزير الخارجية
وفاة السلطان قابوس بن سعيد
وزير الخارجية يعزّي الشعب العُماني بوفاة السلطان "قابوس"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-11
تقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ الذي أسّس النهضة الحديثة لبلاده.
وقال وزير الخارجية في تغريدةٍ له: نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
01:22 PM
وزير الخارجية يعزّي الشعب العُماني بوفاة السلطان "قابوس"
قال: نشاطر الأشقاء الحزن وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
تقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ الذي أسّس النهضة الحديثة لبلاده.
وقال وزير الخارجية في تغريدةٍ له: نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.