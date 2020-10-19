وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.

حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-19 حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر. وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 10:17 AM

الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر" دعت الموجودين إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية الأخيرة





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حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.