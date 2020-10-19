النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر"

دعت الموجودين إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية الأخيرة

حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر"
سبق

حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
10:17 AM

الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر"

دعت الموجودين إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية الأخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
205

حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,298
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,911
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,009
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,773

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة