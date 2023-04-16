النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380

السعودية ومواجهة "كورونا".. قصة نجاح يتناقلها الأطباء الألمان ويرويها مبتعث لـ"سبق"

بوسطجي لجميع مواجهي تفشي الفيروس: "شرفتمونا محلياً وعالمياً" ونفخر بانتمائنا لبلدنا

أكد أحد الأطباء السعوديين المبتعثين لألمانيا والمشاركين ضمن الكادر الطبي هناك لمواجهة كورونا؛ أن الإجراءات الطبية في المملكة عن هذا الفيروس أصبحت حديث وإشادة الوسط الطبي بما يجعلنا نفخر بينهم بانتمائنا لهذا البلد العظيم.

وتفصيلاً قال الدكتور شهاب أحمد بوسطجي أخصائي في جراحة العظام والحوادث في ألمانيا لـ"سبق": إن "المجهودات المبذولة في المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا مدعاة للفخر والأعتزاز لكل سعودي، والشاهد ما أراه من بعض زملائي الألمان حين يتبادلون الحديث عن قوة الإجراءات في المملكة ويضعونها مثالاً للاقتداء به في هذه الجائحة، فقد أصبحنا حديث العالم في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والاهتمام بالإنسان على أرض البلد، مهما كانت جنسيته".

ويعمل "بوسطجي" استشاري جراحة عظام وحوادث في مستشفى اسكليبيوس بمدينة كاندل، وهو مبتعث من وزارة الصحة بجدة.

ويوضح أن المهام والواجبات التي يقوم بها هناك هي نفس المهام الموكلة لجميع الزملاء من جميع الجنسيات، كلا حسب تخصصه، حيث لا يوجد فرق في المهام بين الطبيب الألماني وغيره، مشيراً إلى أنهم أحياناً يواجهون ردة فعل من بعض المرضى تتمثل في الخوف عند رؤيته طبيباً أجنبياً؛ خوفا بعدم درايته باللغة، ولكن بعد أن يتحدث الممارس اللغة بشكل مقبول أو جيد ينتهي في الغالب خوف المريض، حيث خوف المريض يكون عادة من عدم فهم الممارس الأجنبي للغة الألمانية وليس شكاً في قدراته.

وعن تعامل الصحة الألمانية مع مرض كورونا سواء للمرضى أو من عندهم حالات مشكوك فيها أو مخالطين، بيّن شهاب أن هناك آلية واضحة تصدر من مؤسسة واحدة مسؤولة عن كل ما هو متعلق بالأمراض المعدية وعلاجها، لكل المستشفيات في ألمانيا وعددها حوالي ١٥٠٠ مستشىفى تسير على نفس خطة العلاج والكشف، هذه الخطة ترسل بشكل يومي لجميع مستشفيات ألمانيا.

وناشد الدكتور شهاب بوسطجي الجميع في المملكة، بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة؛ لأنها تصبّ في هدف الحفاظ على أرواح ذوينا وأصدقائنا، ولا يوجد شخص مسؤول لا يتألم عند إذاعته خبر منع تجول أو منع خروج من البيوت؛ لأنهم بشر ويؤلمهم ما يؤلم العامة، ولكن درء المفاسد مقدم وبشكل حيوي على جلب المصالح.

وختم حديثه من ألمانيا موجهاً شكره وامتنانه وزملائه المبتعثين عبر "سبق” لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين وتقديرهم من هناك لكل أبطال الصحة والأمن بلا استثناء قائلاً للجميع: "شرفتمونا محلياً وعالمياً".

السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية ومواجهة "كورونا".. قصة نجاح يتناقلها الأطباء الألمان ويرويها مبتعث لـ"سبق"
سبق

أكد أحد الأطباء السعوديين المبتعثين لألمانيا والمشاركين ضمن الكادر الطبي هناك لمواجهة كورونا؛ أن الإجراءات الطبية في المملكة عن هذا الفيروس أصبحت حديث وإشادة الوسط الطبي بما يجعلنا نفخر بينهم بانتمائنا لهذا البلد العظيم.

وتفصيلاً قال الدكتور شهاب أحمد بوسطجي أخصائي في جراحة العظام والحوادث في ألمانيا لـ"سبق": إن "المجهودات المبذولة في المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا مدعاة للفخر والأعتزاز لكل سعودي، والشاهد ما أراه من بعض زملائي الألمان حين يتبادلون الحديث عن قوة الإجراءات في المملكة ويضعونها مثالاً للاقتداء به في هذه الجائحة، فقد أصبحنا حديث العالم في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والاهتمام بالإنسان على أرض البلد، مهما كانت جنسيته".

ويعمل "بوسطجي" استشاري جراحة عظام وحوادث في مستشفى اسكليبيوس بمدينة كاندل، وهو مبتعث من وزارة الصحة بجدة.

ويوضح أن المهام والواجبات التي يقوم بها هناك هي نفس المهام الموكلة لجميع الزملاء من جميع الجنسيات، كلا حسب تخصصه، حيث لا يوجد فرق في المهام بين الطبيب الألماني وغيره، مشيراً إلى أنهم أحياناً يواجهون ردة فعل من بعض المرضى تتمثل في الخوف عند رؤيته طبيباً أجنبياً؛ خوفا بعدم درايته باللغة، ولكن بعد أن يتحدث الممارس اللغة بشكل مقبول أو جيد ينتهي في الغالب خوف المريض، حيث خوف المريض يكون عادة من عدم فهم الممارس الأجنبي للغة الألمانية وليس شكاً في قدراته.

وعن تعامل الصحة الألمانية مع مرض كورونا سواء للمرضى أو من عندهم حالات مشكوك فيها أو مخالطين، بيّن شهاب أن هناك آلية واضحة تصدر من مؤسسة واحدة مسؤولة عن كل ما هو متعلق بالأمراض المعدية وعلاجها، لكل المستشفيات في ألمانيا وعددها حوالي ١٥٠٠ مستشىفى تسير على نفس خطة العلاج والكشف، هذه الخطة ترسل بشكل يومي لجميع مستشفيات ألمانيا.

وناشد الدكتور شهاب بوسطجي الجميع في المملكة، بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة؛ لأنها تصبّ في هدف الحفاظ على أرواح ذوينا وأصدقائنا، ولا يوجد شخص مسؤول لا يتألم عند إذاعته خبر منع تجول أو منع خروج من البيوت؛ لأنهم بشر ويؤلمهم ما يؤلم العامة، ولكن درء المفاسد مقدم وبشكل حيوي على جلب المصالح.

وختم حديثه من ألمانيا موجهاً شكره وامتنانه وزملائه المبتعثين عبر "سبق” لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين وتقديرهم من هناك لكل أبطال الصحة والأمن بلا استثناء قائلاً للجميع: "شرفتمونا محلياً وعالمياً".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:53 PM

السعودية ومواجهة "كورونا".. قصة نجاح يتناقلها الأطباء الألمان ويرويها مبتعث لـ"سبق"

بوسطجي لجميع مواجهي تفشي الفيروس: "شرفتمونا محلياً وعالمياً" ونفخر بانتمائنا لبلدنا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
7,409

أكد أحد الأطباء السعوديين المبتعثين لألمانيا والمشاركين ضمن الكادر الطبي هناك لمواجهة كورونا؛ أن الإجراءات الطبية في المملكة عن هذا الفيروس أصبحت حديث وإشادة الوسط الطبي بما يجعلنا نفخر بينهم بانتمائنا لهذا البلد العظيم.

وتفصيلاً قال الدكتور شهاب أحمد بوسطجي أخصائي في جراحة العظام والحوادث في ألمانيا لـ"سبق": إن "المجهودات المبذولة في المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا مدعاة للفخر والأعتزاز لكل سعودي، والشاهد ما أراه من بعض زملائي الألمان حين يتبادلون الحديث عن قوة الإجراءات في المملكة ويضعونها مثالاً للاقتداء به في هذه الجائحة، فقد أصبحنا حديث العالم في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والاهتمام بالإنسان على أرض البلد، مهما كانت جنسيته".

ويعمل "بوسطجي" استشاري جراحة عظام وحوادث في مستشفى اسكليبيوس بمدينة كاندل، وهو مبتعث من وزارة الصحة بجدة.

ويوضح أن المهام والواجبات التي يقوم بها هناك هي نفس المهام الموكلة لجميع الزملاء من جميع الجنسيات، كلا حسب تخصصه، حيث لا يوجد فرق في المهام بين الطبيب الألماني وغيره، مشيراً إلى أنهم أحياناً يواجهون ردة فعل من بعض المرضى تتمثل في الخوف عند رؤيته طبيباً أجنبياً؛ خوفا بعدم درايته باللغة، ولكن بعد أن يتحدث الممارس اللغة بشكل مقبول أو جيد ينتهي في الغالب خوف المريض، حيث خوف المريض يكون عادة من عدم فهم الممارس الأجنبي للغة الألمانية وليس شكاً في قدراته.

وعن تعامل الصحة الألمانية مع مرض كورونا سواء للمرضى أو من عندهم حالات مشكوك فيها أو مخالطين، بيّن شهاب أن هناك آلية واضحة تصدر من مؤسسة واحدة مسؤولة عن كل ما هو متعلق بالأمراض المعدية وعلاجها، لكل المستشفيات في ألمانيا وعددها حوالي ١٥٠٠ مستشىفى تسير على نفس خطة العلاج والكشف، هذه الخطة ترسل بشكل يومي لجميع مستشفيات ألمانيا.

وناشد الدكتور شهاب بوسطجي الجميع في المملكة، بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة؛ لأنها تصبّ في هدف الحفاظ على أرواح ذوينا وأصدقائنا، ولا يوجد شخص مسؤول لا يتألم عند إذاعته خبر منع تجول أو منع خروج من البيوت؛ لأنهم بشر ويؤلمهم ما يؤلم العامة، ولكن درء المفاسد مقدم وبشكل حيوي على جلب المصالح.

وختم حديثه من ألمانيا موجهاً شكره وامتنانه وزملائه المبتعثين عبر "سبق” لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين وتقديرهم من هناك لكل أبطال الصحة والأمن بلا استثناء قائلاً للجميع: "شرفتمونا محلياً وعالمياً".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,610
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,162
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,313

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة