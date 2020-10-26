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مطار جدة.. وحدة إشرافية على شركات الاستقدام لخدمة القادمات للعمل

"نور": التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.. "محطة عبور"

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1؛ وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.

وقد دشن الوحدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور والعقيد سليمان اليوسف مدير الإدارة العامة لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ حيث ستتولى الوحدة الإشراف على عمل شركات ومكاتب الاستقدام وفقًا للتنظيم الجديد.

من جهته، قدّم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، شكره لكل القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة؛ مشيدًا بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل؛ مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل في جدة، أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.

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مطار جدة.. وحدة إشرافية على شركات الاستقدام لخدمة القادمات للعمل
سبق

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1؛ وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.

وقد دشن الوحدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور والعقيد سليمان اليوسف مدير الإدارة العامة لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ حيث ستتولى الوحدة الإشراف على عمل شركات ومكاتب الاستقدام وفقًا للتنظيم الجديد.

من جهته، قدّم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، شكره لكل القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة؛ مشيدًا بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل؛ مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل في جدة، أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:38 AM

مطار جدة.. وحدة إشرافية على شركات الاستقدام لخدمة القادمات للعمل

"نور": التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.. "محطة عبور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1؛ وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.

وقد دشن الوحدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور والعقيد سليمان اليوسف مدير الإدارة العامة لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ حيث ستتولى الوحدة الإشراف على عمل شركات ومكاتب الاستقدام وفقًا للتنظيم الجديد.

من جهته، قدّم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، شكره لكل القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة؛ مشيدًا بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل؛ مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل في جدة، أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.

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