النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 149 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و286 تعافي

في الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكويت 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 147775، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3216 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 286 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143641 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و286 تعافي
سبق

سجلت الكويت 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 147775، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3216 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 286 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143641 حالة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
06:06 PM

الكويت تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و286 تعافي

في الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
120

سجلت الكويت 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 147775، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3216 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 286 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143641 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,685
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,624
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,693
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة