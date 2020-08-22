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"المالكي" يحتفل بزواج ابنه

احتفل العقيد عوض صالح المالكي؛ بزواج ‏ابنه الملازم أول محمد عوض المالكي؛ على ابنة فهد بن صالح المالكي؛ بإحدى قاعات المناسبات في جدة بحضور عدد من الأقارب والأعيان الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

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"المالكي" يحتفل بزواج ابنه
سبق

احتفل العقيد عوض صالح المالكي؛ بزواج ‏ابنه الملازم أول محمد عوض المالكي؛ على ابنة فهد بن صالح المالكي؛ بإحدى قاعات المناسبات في جدة بحضور عدد من الأقارب والأعيان الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
10:19 AM

"المالكي" يحتفل بزواج ابنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل العقيد عوض صالح المالكي؛ بزواج ‏ابنه الملازم أول محمد عوض المالكي؛ على ابنة فهد بن صالح المالكي؛ بإحدى قاعات المناسبات في جدة بحضور عدد من الأقارب والأعيان الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

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