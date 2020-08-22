احتفل العقيد عوض صالح المالكي؛ بزواج ابنه الملازم أول محمد عوض المالكي؛ على ابنة فهد بن صالح المالكي؛ بإحدى قاعات المناسبات في جدة بحضور عدد من الأقارب والأعيان الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.
"المالكي" يحتفل بزواج ابنه
احتفل العقيد عوض صالح المالكي؛ بزواج ابنه الملازم أول محمد عوض المالكي؛ على ابنة فهد بن صالح المالكي؛ بإحدى قاعات المناسبات في جدة بحضور عدد من الأقارب والأعيان الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.
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"المالكي" يحتفل بزواج ابنهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-22
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
10:19 AM
"المالكي" يحتفل بزواج ابنه
احتفل العقيد عوض صالح المالكي؛ بزواج ابنه الملازم أول محمد عوض المالكي؛ على ابنة فهد بن صالح المالكي؛ بإحدى قاعات المناسبات في جدة بحضور عدد من الأقارب والأعيان الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.
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