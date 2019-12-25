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اختتام أعمال ورشة عمل الارتقاء بقوانين ومنافسات التايكوندو

نادي أبها يتصدّر جدول الترتيب العام لأبطال اللعبة

عقدت ورشة عمل الارتقاء بقوانين ومنافسات التايكوندو، في قاعة نادي الشباب، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة حكام ومدربي ولاعبي وإداريي التايكوندو بالمملكة.

حاضر في ورشة العمل: رئيس لجنة حكام البارا تايكوندو في الاتحاد العالمي للتايكوندو، المحاضر الدولي شكير شلباط، ورئيس لجنة مسابقات البار تايكوندو في الاتحاد ذاته، المحاضر الدولي عثمان دلدار.

وأشرف على تنظيمها الحكم الدولي المهند الزعبي، ورعى الختام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد الركن شداد بن طالع العمري.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد أبوبكر كردي، وأمين عام الاتحاد سامي الطلب، ومدير الاتحاد محمد الحبابي، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي.

من جانبه أكد العميد "شداد" حرص الاتحاد على تنظيم ورش العمل والمحاضرات بشكل دوري، لاستقطاب محاضرين دوليين، موجهًا شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة، وتحديدًا إدارة نادي الشباب، على استضافتهم الرائعة والدائمة لفعاليات الاتحاد.

كما تصدّر نادي أبها جدول الترتيب العام للأبطال برصيد (16) نقطة وضعته على قائمة الفرق بجميع الفئات، بالتزامن مع انتهاء الفترة الأولى لمسابقات الاتحاد التي تتوقف لمدة شهر، لاختبارات الفصل الدراسي وإجازة ما بين الفصلين.

وينتظر أن تنطلق الفترة الثانية 23 يناير المقبل، بطولة المملكة للبومسي بالدمام، والتي يتطلع معها أصحاب القرار في الأندية التي حققت نقاطًا استراتيجية دعم الأندية في خطف نقاطها.

التايكوندو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختتام أعمال ورشة عمل الارتقاء بقوانين ومنافسات التايكوندو
سبق

عقدت ورشة عمل الارتقاء بقوانين ومنافسات التايكوندو، في قاعة نادي الشباب، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة حكام ومدربي ولاعبي وإداريي التايكوندو بالمملكة.

حاضر في ورشة العمل: رئيس لجنة حكام البارا تايكوندو في الاتحاد العالمي للتايكوندو، المحاضر الدولي شكير شلباط، ورئيس لجنة مسابقات البار تايكوندو في الاتحاد ذاته، المحاضر الدولي عثمان دلدار.

وأشرف على تنظيمها الحكم الدولي المهند الزعبي، ورعى الختام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد الركن شداد بن طالع العمري.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد أبوبكر كردي، وأمين عام الاتحاد سامي الطلب، ومدير الاتحاد محمد الحبابي، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي.

من جانبه أكد العميد "شداد" حرص الاتحاد على تنظيم ورش العمل والمحاضرات بشكل دوري، لاستقطاب محاضرين دوليين، موجهًا شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة، وتحديدًا إدارة نادي الشباب، على استضافتهم الرائعة والدائمة لفعاليات الاتحاد.

كما تصدّر نادي أبها جدول الترتيب العام للأبطال برصيد (16) نقطة وضعته على قائمة الفرق بجميع الفئات، بالتزامن مع انتهاء الفترة الأولى لمسابقات الاتحاد التي تتوقف لمدة شهر، لاختبارات الفصل الدراسي وإجازة ما بين الفصلين.

وينتظر أن تنطلق الفترة الثانية 23 يناير المقبل، بطولة المملكة للبومسي بالدمام، والتي يتطلع معها أصحاب القرار في الأندية التي حققت نقاطًا استراتيجية دعم الأندية في خطف نقاطها.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
05:33 PM

اختتام أعمال ورشة عمل الارتقاء بقوانين ومنافسات التايكوندو

نادي أبها يتصدّر جدول الترتيب العام لأبطال اللعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت ورشة عمل الارتقاء بقوانين ومنافسات التايكوندو، في قاعة نادي الشباب، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة حكام ومدربي ولاعبي وإداريي التايكوندو بالمملكة.

حاضر في ورشة العمل: رئيس لجنة حكام البارا تايكوندو في الاتحاد العالمي للتايكوندو، المحاضر الدولي شكير شلباط، ورئيس لجنة مسابقات البار تايكوندو في الاتحاد ذاته، المحاضر الدولي عثمان دلدار.

وأشرف على تنظيمها الحكم الدولي المهند الزعبي، ورعى الختام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد الركن شداد بن طالع العمري.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد أبوبكر كردي، وأمين عام الاتحاد سامي الطلب، ومدير الاتحاد محمد الحبابي، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي.

من جانبه أكد العميد "شداد" حرص الاتحاد على تنظيم ورش العمل والمحاضرات بشكل دوري، لاستقطاب محاضرين دوليين، موجهًا شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة، وتحديدًا إدارة نادي الشباب، على استضافتهم الرائعة والدائمة لفعاليات الاتحاد.

كما تصدّر نادي أبها جدول الترتيب العام للأبطال برصيد (16) نقطة وضعته على قائمة الفرق بجميع الفئات، بالتزامن مع انتهاء الفترة الأولى لمسابقات الاتحاد التي تتوقف لمدة شهر، لاختبارات الفصل الدراسي وإجازة ما بين الفصلين.

وينتظر أن تنطلق الفترة الثانية 23 يناير المقبل، بطولة المملكة للبومسي بالدمام، والتي يتطلع معها أصحاب القرار في الأندية التي حققت نقاطًا استراتيجية دعم الأندية في خطف نقاطها.

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