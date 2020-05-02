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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

مخالفة تدابير "كورونا" تنتهي بإغلاق 16 منشأة تجارية بمكة

جولات رقابية متواصلة تصادر أغذية لجائلين.. و"المالكي": لا تهاون

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، 16 منشأة لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

ولفت إلى تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وبيّن "المالكي" أنه تم خلال الجولات الرقابية مصادرة وإتلاف حوالي 120 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها من عربات للباعة الجائلين، مشدداً على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخالفة تدابير "كورونا" تنتهي بإغلاق 16 منشأة تجارية بمكة
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، 16 منشأة لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

ولفت إلى تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وبيّن "المالكي" أنه تم خلال الجولات الرقابية مصادرة وإتلاف حوالي 120 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها من عربات للباعة الجائلين، مشدداً على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:31 AM

مخالفة تدابير "كورونا" تنتهي بإغلاق 16 منشأة تجارية بمكة

جولات رقابية متواصلة تصادر أغذية لجائلين.. و"المالكي": لا تهاون

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، 16 منشأة لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

ولفت إلى تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وبيّن "المالكي" أنه تم خلال الجولات الرقابية مصادرة وإتلاف حوالي 120 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها من عربات للباعة الجائلين، مشدداً على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.

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