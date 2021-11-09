أمن طرق مكة يقبض على قائد مركبة بحوزته 123 كيلوجرامًا من القات
جرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مواطن، بحوزته 123 كيلو جرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته.
وجرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
أمن طرق مكة يقبض على قائد مركبة بحوزته 123 كيلوجرامًا من القات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-09
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مواطن، بحوزته 123 كيلو جرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته.
وجرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
10:08 AM
أمن طرق مكة يقبض على قائد مركبة بحوزته 123 كيلوجرامًا من القات
جرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مواطن، بحوزته 123 كيلو جرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته.
وجرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.