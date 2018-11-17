بهجوم واسع.. "الشرعية" تحرر مواقع إستراتيجية في "مقبنة تعز"

تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.. وقصف تعزيزاتها

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، عدداً من المواقع الإستراتيجية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر ميداني، أن الجيش الوطني حرر تباب الراعي وسعدة وقرية القوز بمنطقة الأشروح، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز الميليشيا في تلك المواقع.

وأضاف المصدر لـ" سبتمبر نت" أن المواجهات لا تزال على أشدها في محيط تباب الشاهد والردمة والزوم، وسط تقدم مستمر للجيش الوطني.

وذكر أن المواجهات أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.

وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني قصفت تعزيزات للميليشيا في منطقتي الكويحة والطوير، كانت في طريقها لإسناد الميليشيا في مواقع المواجهات، مما أسفر عن تدمير طقمين تابعين لها ومقتل وإصابة كل من كان على متنهما.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني، باشرت تطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.