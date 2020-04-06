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"الصحة": تخلصوا من الأكياس والغلاف الخارجي للطلبات فور استلامها‏

دعت إلى تعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء للوقاية من كورونا

أرشدت وزارة الصحة إلى الطريقة الآمنة والصحيحة لاستلام الطلبات من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وذلك عبر تغريدة بحسابها الرسمي بتويتر ‪@SaudiMOH⁩ .

وتفصيلاً، دعت "الصحة" إلى التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلة لدى هيئة الاتصالات. كما دعت إلى وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل، لا تقل عن متر، ونصحت بأن يكون الدفع إلكترونيًّا بدلاً من النقدي.

وشددت "الصحة" على غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب، وعدم لمس الوجه. كما دعت إلى التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب، بالكلور والماء، إن أمكن.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تخلصوا من الأكياس والغلاف الخارجي للطلبات فور استلامها‏
سبق

أرشدت وزارة الصحة إلى الطريقة الآمنة والصحيحة لاستلام الطلبات من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وذلك عبر تغريدة بحسابها الرسمي بتويتر ‪@SaudiMOH⁩ .

وتفصيلاً، دعت "الصحة" إلى التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلة لدى هيئة الاتصالات. كما دعت إلى وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل، لا تقل عن متر، ونصحت بأن يكون الدفع إلكترونيًّا بدلاً من النقدي.

وشددت "الصحة" على غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب، وعدم لمس الوجه. كما دعت إلى التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب، بالكلور والماء، إن أمكن.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:28 PM

"الصحة": تخلصوا من الأكياس والغلاف الخارجي للطلبات فور استلامها‏

دعت إلى تعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء للوقاية من كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
15,849

أرشدت وزارة الصحة إلى الطريقة الآمنة والصحيحة لاستلام الطلبات من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وذلك عبر تغريدة بحسابها الرسمي بتويتر ‪@SaudiMOH⁩ .

وتفصيلاً، دعت "الصحة" إلى التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلة لدى هيئة الاتصالات. كما دعت إلى وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل، لا تقل عن متر، ونصحت بأن يكون الدفع إلكترونيًّا بدلاً من النقدي.

وشددت "الصحة" على غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب، وعدم لمس الوجه. كما دعت إلى التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب، بالكلور والماء، إن أمكن.

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